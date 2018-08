Alerta en Asturias por las estafas publicitarias a pequeños empresarios

Alerta en Asturias por las estafas que se están llevando a cabo en las cuentas bancarias de pequeños empresarios de la región. Bajo el nombre de "Publicidad on line" los pequeños empresarios descubren que se les han pasado por su cuenta bancaria recibos de unos servicios que no habían contratado. Los importes suelen ser de 260 euros, porque tal y como explica el presidente de la Unión de Consumidores en Asturias, Dacio Alonso, " son cantidades muy hábiles que no superan los 400 euros, ya que saben que entonces se enfrentan a un delito mayor".

Cuando los afectados se ponen en contacto con la "supuesta empresa" y solicitan el contrato de publicidad resulta que no hay forma de que les pasen la información, porque en realidad el servicio nunca se contrató. Entonces, si el afectado hace la devolución del recibo, comienza el acoso y derribo con llamadas telefónicas y amenazando a los empresarios de que se les llevará a juicio y entrarán en una lista de morosos. Todo falso. En realidad esta estafa no es nueva, ya se produjo en el año 2015 en Málaga y Torremolinos y fueron detenidas más de doscientas personas, en un entramado fraudulento que se sabía que operaba en todo el país y ahora comienzan a conocerse los primeros casos en Asturias.

Una de las afectadas, propietaria de un pequeño negocio de turismo rural en el Occidente, tuvo que devolver dos recibos por importe cada uno de ellos de 260 euros. Al ponerse en contacto con la "supuesta" empresa publicitaria alega que se fundaron en 2016 y que el recibo emitido es legal, pero que no aportan más información escudándose en la Ley de Protección de Datos.

Desde la Unión de Consumidores alertan a todos los pequeños empresarios que vigilen sus cuentas bancarias, que devuelvan el recibo y denuncien la estafa para poder cuantificar cuántos afectados hay en la región y tomar medidas legales al respecto.

"Lo que tenemos que exigir a los bancos es que no nos pueden pasar un recibo sin tener una autorización expresa. Esto es una estafa en toda regla y hay que estar muy pendientes", apostilla Dacio Alonso. En la Costa del Sol de los 200 detenidos, 31 eran directivos de una veintena de empresas.