Las ventas de vehículos, sobre ruedas

Cada año decenas de asturianos aprovechan las ofertas especiales de la Feria Internacional de Muestras para adquirir un coche. Este año no iba a ser menos y los concesionarios siguen acumulando ventas en lo que es para este sector uno de los mejores momentos del año. Tal es el interés suscitado por la compra de vehículos que los expositores piden más espacio en el recinto ferial, que por ahora no se contempla.

En el mes de agosto del año pasado se vendieron en Asturias 1.818 vehículos, cifra aupada por la celebración de la FIDMA. "Hay días muy buenos, los fines de semana son algo más flojos, pero la última semana resulta muy atractiva. Seguimos en la línea del año pasado", comenta Miguel González, director gerente de Nissan CYASA. Para Alberto Martínez, director comercial de Triocar, se está viviendo una feria un tanto peculiar "con menos afluencia que el año pasado, pero con gente más decidida a comprar. La gente viene muy encaminada ya, buscando coches de kilómetro 0 y hacen bien porque hay muy buenas oportunidades de compra".

Uno de los asuntos que más preocupa a quien está buscando coche es saber si es mejor llevarse un vehículo de gasolina o diésel. El anuncio de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el tiempo de vida que le queda al combustible diésel, ha hecho que muchos conductores lleguen con recelos al mostrador de los concesionarios. "El diésel no está muerto, ni mucho menos", dice Jaime Sánchez, director comercial de Autovisa, "hay una psicosis excesiva con el asunto. El diésel tiene un largo recorrido aún, lo mejor es que el comprador se deje asesorar por un profesional que está formado en este sentido". Algo parecido a lo que opina también Alberto Martínez: "Estamos vendiendo más diésel que gasolina, es así, lo importante es que los coches nuevos llegan con una etiqueta medioambiental y dependiendo de esta etiqueta podrías tener algún problema. Con los diésel nuevos con una etiqueta C, por ejemplo, no tendrás problemas". En el caso de González y de Nissan, el cliente pregunta por gasolina "en once de cada diez casos. Hay un exceso de información contradictoria y confusa. El cliente lo que tiene que tener claro es que tiene que comprar el coche para lo que lo necesita. Salvo que vivas en Barcelona o Madrid con unas restricciones mayores que las que te podrás encontrar en Asturias, cuando vas a circular menos de 20.000 kilómetros tienes que llevarte un vehículo de gasolina, a partir de ahí más de 25.000, debería llevarse un diésel". Los concesionarios echan en falta un "plan renove" o similar que no les haga perder competitividad.