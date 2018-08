Foro pide una comisión de investigación al Principado por "Enredadera"

El grupo parlamentario de Foro en la Junta General del Principado ha formalizado la solicitud de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas que puedan derivarse en la Administración del Principado de las revelaciones del sumario del caso "Enredadera". A la vez, Foro reclama las comparecencias urgentes en la cámara de las consejeras de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo. El presidente de Foro, Pedro Leal, ha justificado esta mañana las peticiones en la necesidad de depurar las actuaciones del Gobierno de Javier Fernández "relacionadas con empresas o personas investigadas en el sumario".

Al día siguiente de las explicaciones de la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, durante su comparecencia de ayer ante el pleno extraordinario del Ayuntamiento, Leal ha asegurado que "parece razonable aplicar criterios indagadores homogéneos a los esgrimidos ayer por las formaciones con representación en el Ayuntamiento de Gijón, para obtener el esclarecimiento más completo de las hipotéticas responsabilidades políticas que pudieran existir". El presidente forista ha arremetido especialmente contra los portavoces municipales del PSOE, José María Pérez, e IU, Aurelio Martín, asegurando que "si son de interés las comisiones de investigación para el caso ´Enredadera´ en los ayuntamientos, la Junta General no puede ser ajena a esta inclinación política y, en consecuencia, las conjeturas de José María Pérez y Aurelio Martín son argumentos perfectos para justificar una comisión de investigación al Gobierno del Principado en la Junta, y que comparezcan Dolores Carcedo y Pilar Varela por este asunto", señaló.

Pedro Leal indicó que "la comisión de investigación, y las comparecencias urgentes solicitadas, van dirigidas exclusivamente a esclarecer la participación de la administración autonómica en este caso, no a perseguir personas que no ostentaban cargo público alguno en el momento de practicarse las escuchas que han salido a la luz pública, como hacen Pérez y Martín, cuyas referencias a determinadas personas no tienen ninguna relación con el caso objeto de instrucción judicial, ni con supuestas interferencias en administración alguna; mientras algunos sólo queremos investigar, comprobar e inspeccionar", remarca, "otros únicamente se dedican a insidiar, conspirar y tratar de engañar". A su juicio, además, los dos portavoces están utilizando el "caso Enredadera" para "sus venganzas internas en la FSA y en IU, como ahora se demuestra en Gijón, vendettas personales de las que nuestra formación no es partidaria que se mezclen con asuntos de las instituciones".