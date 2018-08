El urogallo cantábrico desaparecerá al cruzarlo con la subespecie de los Pirineos

El plan del Principado para intentar que los urogallos no se extingan en la cordillera Cantábrica contempla la introducción de urogallos del Pirineo en Asturias, para que éstos se crucen con hembras cantábricas y hacer un nuevo intento por sacar adelante polluelos en cautividad. Si el plan sale bien, los urogallos que nazcan serán híbridos y la subespecie cantábrica desaparecería. Y es aquí donde las opiniones de los biólogos se enfrentan, ya que por una parte hay quienes restan importancia a perder la pureza de la raza autóctona y consideran más importante que el ave siga habitando en nuestra región.

Mario Quevedo, biólogo de la Universidad de Oviedo y experto en urogallos, explica que "podría haber cierta depresión endogámica en los urogallos cantábricos, lo que provoca que no puedan luchar contra las enfermedades y haya menos crías", es decir, que la población se debilite.

Reclama Quevedo que lo importante y esencial, llegados a este punto, cuando ya sólo hay presencia de urogallos en dos concejos de toda Asturias y se han extinguido de veintidós municipios en los últimos quince años, sería "hacer un estudio para saber si existe o no depresión endogámica", y añade que una vez que los pollos de los Pirineos se crucen con las hembras cantábricas "la subespecie cantábrica desaparecería y tendríamos híbridos con otra genética".

En realidad lo que se va a hacer en Asturias es lo que se conoce como "rescate genético", similar a lo que se hizo con los pumas de Florida, que también estaban en peligro de extinción y se cruzaron con hembras de Texas para su hibridación. El cruce de las raras panteras de Florida con pumas de Texas dio origen a híbridos tan resistentes que algunos científicos apodaron como los "Arnold Schwarzenegger de los pumas". Pero fue la única forma de salvar la especie.

David Álvarez, biólogo de la Universidad de Oviedo, se muestra muy crítico con este proyecto que se desarrollará en el Principado y asegura que "es una idea peregrina, lo que debería de hacer el Principado es recurrir a los expertos para saber cuál es el problema al que se enfrenta el urogallo cantábrico y no optar por montar una granja para criar animales en cautividad cuando se trata de salvar una especie salvaje".

Rolando Rodríguez, biólogo y secretario de Geotrupes, también considera que lo primordial es "identificar el problema al que se enfrenta el urogallo cantábrico" y concreta que además "está comprobado que los programas de cría en cautividad no funcionan, es una herramienta que no sirve para salvar a la especie". Según Rolando Rodríguez, no existe ningún "dato sólido y científico que avale traer urogallos del Pirineo. No hay argumentos para ello. ¿Por qué creen que los urogallos pirenaicos van a tener un indice de supervivencia mayor a los cantábricos?", remata. Los expertos en urogallos asturianos reclaman que antes de iniciar el cruce de los gallos asturianos con los pirenaicos se haga un análisis "serio y profundo para esclarecer que motivos han llevado a los nuestros a su desaparición".