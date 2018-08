Foro pide una comisión en la Junta para investigar al Principado por "Enredadera"

Un día después de las explicaciones de la alcaldesa de Gijón ante el Pleno, su partido se lanzó ayer a guiar la "Enredadera" hacia la administración autonómica. El grupo parlamentario de Foro formalizó la petición de una comisión de investigación en la Junta para elevar de los ayuntamientos al Principado el esclarecimiento de "posibles responsabilidades políticas" y solicitó la comparecencia de las dos consejeras directa o indirectamente aludidas en el sumario de la presunta red de amaño de concursos públicos en todo el país. Pide explicaciones a la de Hacienda, Dolores Carcedo, a la que se cita sin nombre, por su cargo, en conversaciones grabadas a implicados, y a la titular de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, cuyo departamento adjudicó contratos a empresas investigadas.

Quiere Foro que jueguen todos al juego que hasta ahora ha sometido a presión a la Alcaldesa de Gijón y presumible candidata forista a presidir el Principado, Carmen Moriyón. El presidente de la formación, Pedro Leal, justificó la decisión invocando ya su certeza de que "el Ayuntamiento de Gijón está limpio como una patena" y su determinación de hacer la prueba del algodón en otros centros de poder. Trasponiendo argumentos, dice que "parece razonable aplicar criterios indagadores homogéneos a los esgrimidos por los grupos municipales de Gijón" y utilizarlos para "obtener el esclarecimiento más completo de las hipotéticas responsabilidades políticas que pudieran existir".

Leal pasa factura a los portavoces municipales del PSOE e IU en Gijón, José María Pérez y Aurelio Martín, respectivamente, que en el pleno de anteayer mencionaron las referencias al secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, en las escuchas de "Enredadera". Entiende el presidente del partido que las "conjeturas" de los ediles "son argumentos perfectos para justificar" la petición de comisión en la Junta, que "no va dirigida a perseguir personas que no ostentaban cargo público alguno al momento de realizarse las escuchas que han salido a la luz pública, como hacen Pérez y Martín". Los dos concejales únicamente han logrado, sigue Leal, "meter en un lío a sus compañeros en el Principado y en otros ayuntamientos" y ambos emplean "Enredadera" "para sus venganzas internas en la FSA y en IU". Leal guarda un mensaje también para "el PP de ahora, que está plagado de gente que en 2011 intentó colocarse en Foro y volvió al PP porque no consiguió nada".

La comisión de investigación llegaría a la Junta con apenas ocho meses de curso político por delante y otras dos en cola. La que ha de investigar la gestión de las ayudas públicas para cursos de formación y la que indaga sobre la gestión del ente público Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) no han iniciado sus sesiones. Leal objeta, no obstante, que lo que se investigaría en este caso es "algo muy concreto", unos contratos muy específicos, y que eso permitiría agilizar las pesquisas.

Ayer, mientras tanto, en el resto del hemiciclo sólo PP e IU reaccionaron con una fría voluntad de no oponerse a la demanda de Foro. Ni Podemos ni Ciudadanos se pronunciaron, a la espera, dijeron, de un análisis más exhaustivo de la petición. El Gobierno también guardó silencio y el PSOE se limitó a criticar el "abuso" de la comisión de investigación en la Junta. El coordinador general del PP asturiano, José Agustín Cuervas-Mons, derivó la valoración política del movimiento de Foro hacia la convicción de que "se nota que Carmen Moriyón ya manda mucho en el grupo parlamentario". Según su interpretación, esta solicitud "obedece a una orden" de la futura candidata ante la que "los tres diputados enseguida se han aquietado".

El número tres de los populares asturianos también aprecia un "muy obvio" mecanismo de "acción-reacción" en el que a la Alcaldesa "se le han pedido explicaciones en su ayuntamiento y pretende extender 'Enredadera' a todas las administraciones", o un ejemplo de lo difícil que va a ser para Moriyón "compatibilizar sus problemas en la alcaldía con su aspiración al Principado". Lo que queda probado es que "Enredadera" ha hecho aflorar la tensión preelectoral en la derecha. "En Foro mando yo", replicó ayer mismo Pedro Leal, ironizando con que "Moriyón debe de mandar también en el PP", toda vez que los populares "nos han copiado las peticiones de comparecencia" de las consejeras, registradas también por el grupo popular. El PP, mientras tanto, asegura que "nunca se ha opuesto" a ninguna comisión de investigación, aunque precisa que los acontecimientos deben seguir un "orden lógico" que en su caso empezó por pedir toda la documentación sobre los contratos que se han puesto en cuestión.

Desde el PSOE, sin valoración explícita sobre la petición de comisión hasta que "sea remitida al grupo", Marcelino Marcos Líndez reitera su convicción de que hay en la Junta "un abuso" de este instrumento de control "que posterga la actividad legislativa". Para el portavoz socialista, "existen otros mecanismos para controlar al Gobierno que son menos costosos, más ágiles, pero quizá también menos mediáticos".

IU, de su lado, se dice dispuesta a respaldar cualquier petición de esclarecimiento de responsabilidades con una salvedad, que "se respeten", afirma el secretario de organización, Alejandro Suárez, "los tiempos judiciales y se realice sin interferir en el proceso judicial en marcha".