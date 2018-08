"Colorada" cambia el cencerro por el GPS

"Mira lo que lleva ya andado hoy 'Colorada', casi kilómetro y medio", dice Vanesa González enseñando su móvil, en cuya pantalla aparece perfilado sobre un mapa el recorrido que ha hecho su vaca junto a una foto de la res mirando a cámara. "Colorada" se encuentra pastando en la montaña de Covadonga, "a hora y media del lago de la Ercina", y, sin embargo, González está en la plaza de la Escandalera, en pleno centro de Oviedo, controlando al animal desde la palma de la mano. "Es lo que tienen las nuevas tecnologías", dice, que permiten pastorear desde cualquier momento y lugar (siempre, claro, que se tenga cobertura).

González es una ganadera de Cangas de Onís a la que le gusta "estar a la última", aunque lleva subiendo a los Picos "desde que tenía 9 años". Encargada de un rebaño familiar de treinta vacas casinas, ella y su hermano suelen buscar los adelantos en el mercado, "por lo que dimos con una aplicación móvil madrileña que ofrecía un seguimiento de los animales a distancia con tan sólo colocarles un localizador", cuenta. El dispositivo se ata a la vaca en forma de collar y mide parámetros como la temperatura, las redes del lugar o la posición exacta del animal. Gracias a una señal emitida vía satélite "cada diez minutos aproximadamente la aplicación dibuja una línea con el recorrido de 'Colorada' a lo largo del día", dice la ganadera. Aunque la función más importante son las alertas. Si la climatología del lugar cambia bruscamente, si la vaca tiene una actividad anómala o si se pierde la cobertura, el sistema le envía una notificación al móvil, al reloj y al correo electrónico. Por ahora, la ganadera ha colocado un solo aparato, en 'Colorada', que es una de las matreras con xatín (las vacas que guían el grupo), "y a partir de ahí intuimos por dónde va el resto, pues no se suelen separar", asegura. Gracias a esta iniciativa experimental, que comenzó a principios de julio, sólo tienen que subir una vez por semana a visitarlas en la montaña, ya que el acceso virtual está presente las veinticuatro horas. "Nos viene muy bien saber dónde duermen, porque a primera hora de la mañana cuando salimos a verlas podemos controlar en qué lugar se encuentran y lo que han hecho ya", dice. Eso les permite entrar "por un sitio u otro", evitando recorridos baldíos o con orografías complicadas y ahorrando mucho tiempo.

"Hay que adaptarse, estamos en un mundo globalizado, por lo que es importante no olvidar las tradiciones de los Picos, sin dejar de lado los nuevos avances", asegura la ganadera. Eso sí, cree que esta novedad no sustituye al histórico pastoreo en altura, sino que "lo ayuda y complementa". En cuanto al precio, dice que el collar "cuesta unos 200 euros, pero tiene una batería que dura dos años, y por el mantenimiento de la aplicación pagamos cuatro euros al mes". Sólo pone una pega: la cobertura. Al funcionar vía internet, y a pesar de que el dispositivo siga emitiendo, en las zonas rurales que carecen de buena señal inalámbrica su móvil deja de recibir el rastro de "Colorada". Lo que provoca, por ejemplo, "que tengamos que consultar dónde están las vacas antes de subir a Covadonga, pues allí perdemos la señal". González, que también trabaja para la Consejería de Desarrollo Rural, opina sobre la extensión de su sistema a otras ganaderías: "No conozco más casos como el mío en Asturias, pero eso depende de cada uno, a nosotros nos venía genial, pero tal vez a otros no".

La joven ganadera indica que su abuelo, que es "un señor mayor, muy de tradiciones", está sorprendido por este desarrollo, "pero admite que se trata de una comodidad más". Como muy tarde, el rebaño bajará el 15 de octubre, aunque todo dependerá de la meteorología, "muy variable este año", reconoce. Cuando las vacas desciendan por la ladera, ya no se oirá su característico repiqueteo de cencerros. "¡Quién le iba a decir a mi abuelo que las vacas cambiarían 'el lloquero' por un collar GPS!", bromea González.