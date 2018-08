Foro pide una comisión de investigación en el ayuntamiento de Oviedo sobre el "caso Enredadera"

El presidente regional de Foro, Pedro Leal, y la secretaria general en Oviedo, Camino Gutiérrez, han anunciado hoy la solicitud de la apertura de una comisión de investigación en el ayuntamiento de Oviedo sobre el "caso Enredadera", similar a la aprobada por el consistorio de Gijón y a la que los foristas han solicitado también en la Junta General del Principado. "Sería de una hipocresía inaceptable que la FSA, IU, Podemos, Ciudadanos y el PP rechacen una comisión de investigación dentro del ayuntamiento Oviedo", valoró el presidente de Foro.

Aunque la formación forista no cuenta con representación política en el consistorio ovetense, ha pedido la comisión de investigación al amparo del reglamento orgánico de Participación Ciudadana del ayuntamiento ovetense. Leal argumentó la procedencia de dicha investigación política dado el registro que realizaron los agentes de la IDEF en las dependencias municipales de Oviedo el pasado 3 de julio. "Mes y medio después el ayuntamiento de Oviedo no ha hecho acción alguna tendente a informar o inspeccionar asunto. Ni el tripartito, entretenido en sus cuitas internas, ni la oposición del PP y Ciudadanos tienen interés en analizar la contratación con empresas de la trama Enredadera", añadieron Pedro Leal y Camino Gutiérrez.

Para Foro, resultaría "muy saludable aplicar criterios indagadores homogéneos en Oviedo a los que se aplican en Gijón y en otras instituciones, con objeto del total esclarecimiento de hipotéticas responsabilidades políticas". Leal aclaró que Foro no solicita un juicio paralelo a la instrucción que practica el juzgado número 2 de Badalona "sino que alentamos a investigar los expedientes para aclarar las actuaciones investigadas sobre "Enredadera" en el ayuntamiento de Oviedo". Los dirigentes de Foro consideran "imprescindible" saber si el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, "pone la mano en el fuego por las actuaciones de secretarios generales de la FSA, de IU, de Somos Podemos ya que parece acreditado que alguno da órdenes al Ayuntamiento". Leal hizo mención a la escucha donde el coordinador general de IU, Ramón Argüelles, hablaba con el jefe de la policía local ovetense sobre la anulación de un multa de tráfico y aseguró que él si ponía la mano en el fuego por su secretario general, Francisco Álvarez-Cascos y por sus compañeros de Gijón. La prueba del algodón sobre Cascos, según dijo Leal, está en las propias escuchas telefónicas, en las que pasó, para los empresarios "pinchados", de ser " un crack a un gilipollas porque lo quería todo por la vía legal".

Foro ya solicitó la pasada semana a la Mesa de la Junta General una solicitud para constituir una comisión parlamentaria que depure las responsabilidades políticas que se deriven de las actuaciones del gobierno regional relacionadas con empresas o personas investigadas en el 'caso Enredadera'.