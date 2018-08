Mochilas escolares: Así son los modelos que triunfan entre los estudiantes

La elección de la mochila para el curso escolar no es un tema baladí. Es de vital importancia aunar en la opción elegida los gustos de nuestro pequeño pero tambien caracteristicas ergonomicas. En muchas ocasiones no prestamos la suficiente atención sin embargo tiene una importancia vital teniendo en cuenta que está en juego la salud de los más pequeños de la casa. Lo normal es que carguen a diario con una media de 3 kilos a sus espaldas, lo que pueden provocar diferentes dolencias a la columna vertebral, por ello es importante no solo fiarse de la apariencia de la mochila o el diseño, sino tambien de su usabilidad.

El muy importante educar a los niños pequeños en llevar siempre colgada las dos asas la mochila y no muy cargadas de peso, ya que así podremos paliar posibles dolencias de espalda. Los pediatras recomienden que no supere el 10% del peso corporal del niño.

Los factores que importan a la hora de elegir una mochila pueden ser varios. A la hora de la usabilidad se tiene que tener en cuenta que sea de un material resistente y que pueda ser usada y que dure. Lo recomendable seria que fueran de loneta de algodón plastificado, ya que son las más impermeables, tambien se le debe dar prioridad a aquellas que puedan ser lavadas fácilmente en la lavadora.

El tamaño de la mochila no de debe quedar ni muy grande ni muy pequeña. Es importante que tenga un tamaño adecuado a la estatura. Debe comenzar a la altura de los hombros y acabar por encima de la cintura y se debe ajustar bien a la zona lumbar.

Las asas deben de ser dos ajustables, acolchadas y regulables. Las mochilas con ruedas son perfectas para que se puedan transportar sin cargar con el peso aunque debemos estar atentos a que nuestros hijos vayan tirando de él intercambiando los brazos para no sobrecargar uno de ellos.

A los gustos de los pqueños se deben añadirse otras características que faciliten su transporte. Normalmente siempre desean mochilas con los dibujos de moda pero si se está pensando en una bolsa que perdure en el tiempo, la mejor opción son las que presentan diseños más clásicos. Además, es importante fijarse en los compartimentos que posee. Las mochilas con dos partes y bolsillos pequeños en los laterales y frontales facilitan la clasificación del material escolar. Recuerda también que las cremalleras de cierre deben ser de una alta calidad para que no se estropeen con facilidad.