El PP reclama al Principado que "exija con contundencia" los 75 millones retenidos por el IVA

El coordinador general del Partido Popular de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons, ha reclamado esta mañana a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que aproveche su asistencia a la reunión del miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "exigir de manera contundente lo que corresponde a Asturias". Se refiere a los 75 millones de euros que el Ministerio de Hacienda retiene al Principado y que corresponden a un mes de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2017, ejercicio que el Gobierno liquidará a las autonomías en la financiación autonómica del año que viene. Lo que quiere el PP, dice el recién nombrado número tres del partido en la región, es que "la Consejera no siga desaparecida en el tema del IVA, porque Asturias puede perder 75 millones de euros como consecuencia de esta actuación del gobierno de la nación". El Ejecutivo retiene esas cantidades como consecuencia de una reforma introducida por la administración anterior que permite a las empresas liquidar el tributo los días 30 de cada mes en lugar del 20, con lo que por una cuestión de fechas las cantidades de diciembre de 2017 quedaron para el ejercicio siguiente y de ese año no se saldaron doce meses, sino once.

Aprovechando esta cuestión, Cuervas-Mons ha vuelto a reprochar a Dolores Carcedo la "contradicción" que aprecia en el distinto nivel de la exigencia del Gobierno del Principado desde que el Ejecutivo del PP fue sustituido por la actual administración socialista. "Hasta hace poco", señala el diputado, "la Consejera exigía con contundencia y mucha claridad al Gobierno del PP una política de financiación autonómica adecuada. Ahora, parece que ese tema ya no es prioritario o ha desaparecido de la agenda", afirma. "Hace poco, Carcedo ponía el grito en el cielo porque Asturias perdía teóricamente 49 millones de euros como consecuencia del rechazo del techo de gasto y culpaban de ello al PP, cuando lo que el nuevo techo de gasto habría permitido habría sido incrementar el endeudamiento en 49 millones mas. Sin embargo, ahora que sí nos arrebatan 75 millones, la señora Carcedo esta desaparecida. Eso es lo que no tiene ningún sentido", remata.