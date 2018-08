"Sánchez debe escucharnos: hasta el PSOE rechaza la descarbonización exprés"

La Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño cerró ayer la 62.ª edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias con un "nivel de satisfacción muy alto". Con más de 700.000 visitantes, 600 expositores y dieciséis días en los que el debate político cambió de sede (de Oviedo a Gijón), el certamen fue "sin duda", afirma su presidente, Félix Baragaño, "un nuevo éxito". La unión de todos los sectores en contra de la descarbonización exprés marcó una edición que pasará a la historia también por el adiós de Álvaro Muñiz como director.

- En la presentación de esta edición auguraba un nuevo éxito. ¿Puede confirmarlo ahora?

-Hoy (por ayer) es el último día de la Feria y, tanto a nivel de expositores como de público, podemos hablar de éxito. Sin duda. El nivel de satisfacción de todos es muy alto.

- Desde 2015 la Feria de Muestras camina en línea ascendente. ¿Eso es síntoma de que la recuperación económica ha llegado a los consumidores?

-No hay duda de que todo está relacionado. La Feria va en paralelo a los índices de consumo, que están mejorando, y eso se refleja en ventas en los stands.

- Sin embargo, Asturias se recupera por la vía lenta: necesitará aún seis años para alcanzar las cifras de empleo de 2008.

-Asturias tiene sus singularidades y está claro que la mejoría no llega por igual a todo el mundo. Las empresas que han hecho un esfuerzo por internacionalizarse o buscar nuevos nichos de mercado no sólo van bien, sino muy bien. Sin embargo, hay otros sectores que lo están pasando mal. Todos sabemos que el comercio minorista tiene una competencia atroz con las ventas por internet. Pero ya no es un problema de crisis o no crisis, es un problema de que los mercados han cambiado y están cambiando. No queda otra que adaptarse.

- A nivel de expositores, ¿qué sector ha sido el estrella en esta feria?

-Bueno, son un poco reacios a contar... Pero yo creo que son el sector del automóvil, el del hogar y el de los auxiliares de la construcción. Hay una mejora general yo pienso.

- Precisamente los concesionarios llevaron al recinto ferial ofertas espectaculares de coches por el fin del diesel. ¿Cómo afectará este cambio a la región?

-Creo que tendrá un peso moderado. No tiene sentido las declaraciones políticas que se han hecho en este asunto. Pienso que a medio y a corto plazo el diesel no tiene sustituto, en especial para el transporte pesado. Las generaciones de vehículos que están ahora mismo en el mercado contaminan la décima parte comparado a otros coches que ya llevan tiempo en circulación. Esos son los que realmente están generando un problema y habrá que poner en marcha los planes adecuados para ir sustituyéndolos.

- En su discurso de inauguración se mostró, al igual que el presidente del Principado, en contra de la descarbonización "exprés".

-Efectivamente. En este caso todos los sectores sociales, políticos, económicos e incluso empresariales estamos absolutamente alineados. La descarbonización es un camino que hay que recorrer, pero el éxito o el fracaso de ello dependerá de hacerlo con los ritmos adecuados. Una descarbonización exprés, por utilizar la nueva denominación que se ha introducido, no sería adecuada. Hay que hacerlo con la lentitud y los plazos adecuados para que las empresas de transporte y los puertos se vayan adaptando poco a poco. Así evitaríamos un solución dramática.

- ¿Cree que el Gobierno central atenderá sus demandas?

-En Asturias, hasta los miembros de su propio partido (PSOE) apuestan por una descarbonización ordenada. Hombre, quiero pensar que sabrán escuchar. Mire, en la región hay un tema muy claro: esa descarbonización rápida hará subir los precios de la energía. Si eso pasa, probablemente los productos que hoy se fabrican aquí, empezarán a hacerse en el tercer mundo. El efecto del CO2 es global y en el tercer mundo no existen los controles de emisiones que tenemos en Asturias. Cerrar en Europa y abrir en el tercer mundo sería nocivo para el medio ambiente.

- ¿Veremos a corto plazo reabierta la autopista del mar?

-Creemos que sí, porque las negociaciones, en este caso con un armador, parece que están muy avanzadas. Aunque se mantiene dentro de la confidencialidad, por los distintos comentarios que nos llegan, las negociaciones van por el buen camino.

- En el discurso inaugural, ante la ministra de Sanidad, también aludió a infraestructuras pendientes, como la Variante de Pajares...

-Para todos, la Variante de Pajares es una pesadilla. Pensar que pasan los años y que no acaba... Encima los plazos se van alargando consecutivamente. No obstante, también tenemos que considerar que la obra técnicamente es complejísima. Hay una comparativa que nos deja perplejos: no hay mucha diferencia en coste entre lo que es la Variante y lo que ha supuesto la ampliación del canal de Panamá. Insisto, la obra es muy compleja y además en estos años ha habido una escasez de medios y de presupuesto. Ninguno estamos satisfechos de que esto se haya alargado y lo que deseamos es que de una vez esto se ponga en marcha.

- Tras el suceso de Génova, hay cierta alarma por el estado de los viaductos y puentes. Fomento afirma que están todos inspeccionados. ¿Qué opina?

-A todos nos preocupa, pero no vamos a crear alarmas y pensar que todas las infraestructuras van a estar en peligro de colapso. El Ministerio tendrá que velar y hacer las supervisiones adecuadas. Yo desde luego no voy a dejar de pasar por ningún puente por pensar en eso.

- El 50 aniversario del Muséu del Pueblu d'Asturies no se celebró como estaba previsto por un nido de avispa asiática. Esta versión de la edil de Cultura levantó polvareda en el Ayuntamiento. ¿Usted la cree?

-No tengo por qué dudar de las versiones del Ayuntamiento. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Y ya hay una nueva fecha; parece que será el 9 de septiembre y nosotros estamos satisfechos de que así sea.

- Pero si el motivo fue el nido de avispas, ¿por qué no se canceló el día anterior la fiesta de autoridades en El Tendayu?

-Los técnicos habrán hecho la valoración correspondiente. No cabe ningún comentario más.

- ¿Ha aumentado la actividad en el recinto ferial fuera de los días de la Feria?

-Sin duda. El año pasado hubo actividad en el recinto en 321 días. Cada vez hay más ferias e iniciativas para alojar en este espacio y ya empezamos a tener dificultades para hacerlo. Se solapan unos con otros. Por eso, nuestra intención es la de duplicar el Pabellón de las Naciones, lo cual nos va a permitir alojar varios eventos en paralelo.

- ¿Cuándo concluirá esa obra?

-No será para la feria del 2019, que es muy próxima, pero sí para la de 2020.

- ¿Cuál es clave del éxito para desestacionalizar la oferta?

-Yo creo que son dos. Por un lado, tenemos una plantilla de trabajadores extraordinaria, que cada vez que hay un evento da un trato magnífico y privilegiado a los organizadores. Y por otro, la acción comercial. Estamos muy atentos a nuevas oportunidades.

- Hoy (por ayer) es el último día de Álvaro Muñiz al frente de la Feria de Muestras. ¿Qué ha aportado su figura a este certamen?

-Ha sido una figura absolutamente clave y singular. Pocas cosas quedan ya por decir. El hecho de que él lo deje, va a hacer que su equipo cobre más protagonismo del que tenía. Lo tenía, pero en la sombra. Este equipo estará dirigido por el actual secretario general de la Cámara (Álvaro Alonso).

- ¿Ya piensan en cambios de cara a la próxima edición?

-Lógicamente hay ideas, pero todavía queda un año. Sería prematuro hablar de ello.