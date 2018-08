Una avería en el "tren playero" deja a los viajeros una hora tirados en Pola de Lena

Ana Fernández salió de León ayer por la mañana con la ilusión de que sus nietas conocieran la playa siendo la primera vez que cogían el ferrocarril en la capital leonesa para llegar hasta Gijón.

"Será un viaje que lamentablemente no se les olvidará", reconocía apenada Ana Fernández. Y eso tiene una explicación, su tren, el conocido como "tren playero" sufrió una avería antes de llegar a Pola de Lena, hecho que provocó que tuvieran que apearse del mismo y coger un cercanías que les llevase hasta Gijón. El traslado no se produjo de forma inmediata, sino que tuvieron que esperar cerca de una hora. "Teníamos que haber llegado a las 12:28 horas y vamos a hacerlo una hora después".

En el "tren playero" también viajaba María Pop, pero no hacía el trayecto completo del tirón, en su caso se apeaba La Calzada, aunque posteriormente se desplazaría hasta Gijón. "He cogido este tren porque me habían concretado una cita de trabajo y este percance me ha trastocado los planes por completo, tenía que llegar a las doce y media y voy a hacerlo una hora después".

No era la primera vez que María Pop viajaba en esta línea de ferrocarril, ni tampoco la primera vez que algo así le pasaba. "He tenido más de un incidentes con este tren. Hace aproximadamente un mes también me ocurrió. Esto es normal, algo raro está pasando", aseguró.

En este sentido, el marido de María, David Pop, encontró una explicación un tanto conspiranoica a estos fallos: "Tantos fallos no pueden ser casualidad, mi impresión es que con tanto fallo quieren que no cojamos este tren y beneficiar así al Alvia para que optemos por él".

Todos los pasajeros del León-Gijón cuyo trayecto proseguía más allá de Pola de Lena fueron trasladados al cercanías que salió desde Puente de los Fierros con destino a la estación Sanz Crespo de Gijón.

Ese cercanías de Renfe es el elegido mayoritariamente por los usuarios que, desde Oviedo, viajan hasta Gijón. Entre los diferentes motivos sobresale la incertidumbre que genera en los pasajeros la situación que atraviesa Feve: retrasos en los horarios, cancelaciones en las líneas, ausencia de personal y falta de mantenimiento de los trenes.

Uno de ellos es Marcelino Donaire, que se decanta por el cercanías de vía ancha debido a que "es más directo y más cómodo para viajar". Otro viajero, Abel Fernández, va más allá: "Si coges el tren de Feve siempre tienes la incertidumbre de si podrás llegar al destino o antes tendrás que cambiar de tren". En esa misma línea se posiciona María Iglesias: "Es más cómodo y más rápido, aunque en teoría el viaje dure lo mismo, Feve tiene bastantes retrasos, por no hablar de las cancelaciones...". También los hay que viajan desde Oviedo sino desde otras zonas del Principado, es el caso de Alba Busto, que realiza el trayecto desde Mieres para ir a la playa. "Hacerlo en Renfe es la única posibilidad de hacerlo directo desde el tren, con Feve hay que hacer transbordos. Podríamos ir en autobús, pero viajar en tren me gusta más, es más cómodo".

En la otra vertiente, la de los viajeros que realizan el trayecto desde la línea de ferrocarril de la antigua Feve, la mayoría de sus viajeros no lo realizan de forma completa, como Marcos Puente, que viaja desde Noreña hasta Oviedo por motivos laborales, o María Luz Miguel, que se desplaza desde El Berrón hasta Parque Principado, por la misma razón que Puente.

También en el convoy de vía estrecha realizó el viaje Lucía Pérez. "La gente demanda puntualidad y cumplimiento de los horarios, los viajeros están muy quemados con Feve", señaló.