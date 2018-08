El urogallo pirenaico, el más emparentado con el cantábrico y el mejor para hibridar con éste

El urogallo pirenaico es el más emparentado con el gallón cantábrico y, por lo tanto, el que los expertos consideran como mejor opción para hibridar con éste. Son animales que genéticamente están muy próximos y muy emparentados. De hecho las poblaciones pirenaico-cantábricas pueden definirse como una única unidad significativa evolutiva, de acuerdo con las definiciones que combinan evidencia biológica y ecológica.

Así lo explica Nicolás López, delegado de SEO Bird Life en Asturias y responsable de especies amenazadas a nivel nacional, además de ser uno de los miembros de la Mesa del Urogallo, de la que forman parte diferentes colectivos como la Universidad de Oviedo, la Fundación Oso de Asturias y Tierra Ibérica. López advierte de que "la Consejería no ha puesto en nuestro conocimiento sus intenciones de cruzar urogallos cantábricos con pirenaicos y es un decisión muy importante como para no contar con la opinión de los expertos". Nicolás López explica que para llevar a cabo cualquier acción con el urogallo cantábrico desde el punto vista legal, debería estar en vigor un plan de recuperación de la especie, tal y como exige la normativa una vez que un animal se declara en peligro de extinción. El urogallo cantábrico está clasificado como tal desde el año 2005, pero en ninguna comunidad en las que hay presencia de esta ave se puso en marcha este plan. ¿Por qué? Lo explica Nicolás López, "ni Galicia, ni Asturias, ni Cantabria, ni Castilla y León lo hicieron. Son planes que requieren aplicar muchas restricciones en las zonas en las que habitan, como por ejemplo reducir la caza, prohibir el uso de quads o motos de monte que afectan al propio hábitat de los gallones, y las administraciones saben que son problemáticos y entonces optan por no sacarlos adelante, incumpliendo lo que les exige la ley", concreta el experto.

Además otra de las grandes infraestructuras que suponen una amenaza para la supervivencia del urogallo cantábrico es la presencia de parques eólicos. "Lo que se debería hacer en Asturias de forma inminente es restringir la caza en los concejos donde aún hay muestras de presencia de esta ave, si es que se quiere salvar la especie", apunta Nicolás López, una opinión que también sostienen otros expertos consultados por este periódico como es el caso de Mario Quevedo (biólogo de la Universidad de Oviedo) y David López, también biólogo en la misma institución académica.

Los expertos apuntan que son dos, principalmente, los verdaderos problemas que tienen los urogallos cantábricos en Asturias, pero que nunca se ha hecho un estudio riguroso que los constante científicamente: la endogamia, por la reducción de la especie, y los problemas en su hábitat. "Es desde este punto desde el que hay que partir, aunque también hay que ser conscientes de que llegados a esta situación con menos de 500 ejemplares, es probable que proponer el cruce con los urogallos pirenaicos no sea una mala opción, eso sí, hay que tener claro si lo que queremos es tener urogallos cantábricos o urogallos, porque una vez que se hibriden con los pirenaicos la subespecie cantábrica desaparecerá", concreta Nicolás López.

Diferencias

Eso sí, a pesar de que los urogallos pirenaicos y los cantábricos estén muy emparentados existen diferencias entre ellos. Los cantábricos son los únicos capaces de vivir en bosques caducifolios y su alimentación también es diferente y suelen alimentarse de helechos, brezos, hojas de acebo y brotes de haya. El hábitat típico del urogallo cantábrico es el hayedo maduro, tanto en masas puras como en zonas donde las hayas crecen junto a abedules y robles, pero siempre viven en zonas abiertas donde el sotobosque permita que crezcan los arándanos, que es clave para su supervivencia. Visualmente, salvo que uno sea un experto, es complejo diferenciarlos, el cantábrico tiene algunos colores más que el pirenaico, pero no resulta fácil.

El urogallo de los Pirineos sólo vive en pinares, por eso aunque se lleve a cabo la hibridación ningún experto se atreve a decir si esos urogallos cruzados serían capaces de sobrevivir en los montes asturianos.