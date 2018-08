Investigan huellas de neumáticos halladas junto al cadáver del edil llanisco asesinado

Con la silla que ocupaba Javier Ardines vacía y una acentuada sensación de tristeza y abatimiento, los representantes políticos de los vecinos de Llanes reanudaron ayer su actividad con la celebración en el Ayuntamiento del primer pleno tras el brutal asesinato a golpes del único concejal de Izquierda Unida (IU), ocurrido a primera hora de la mañana del pasado jueves 16.

Fue la sesión plenaria más mediática que se recuerda en Llanes por la multitudinaria presencia de medios de comunicación, pero también la más atribulada. Era la misma sesión que había sido convocada para el pasado día 17, y que fue suspendida, precisamente, tras conocerse la muerte de Javier Ardines, marinero de profesión de 52 años de edad, cuando acababa de salir de su domicilio en La Pesa de Pría y, como solía, se dirigía al puerto de Llanes para salir a faenar. La reunión comenzó con un sentido minuto de silencio en memoria del concejal desaparecido.

Pese a la importancia de los temas a tratar no hubo debate político durante la sesión pues tanto el portavoz del PSOE, José Manuel Herrero, como el edil no adscrito, Alfonso Miyares, anunciaron al comenzar el pleno que no hablarían en señal de duelo y solo intervinieron para explicar el sentido de su voto en los tres puntos del orden del día.

A la continuidad de la actividad política, aunque con el recuerdo presente de Javier Ardines en la memoria de todos los integrantes de la Corporación, se une la de las investigaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que desde la jornada de ayer se vio reforzada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de ese cuerpo, con sede en Madrid; un grupo de élite que se encarga de investigar y perseguir los delitos más graves.

En la investigación del crimen está participando también agentes de Tráfico de la Guardia Civil, pues el día del asesinato observaron junto al cuerpo sin vida de Javier Ardines unas rodadas de neumáticos. Un equipo de atestados de Tráfico se trasladó al lugar del crimen, algo que no es habitual en este tipo de casos, según reconocieron fuentes cercanas a la investigación.

La Policía Judicial llamó el mismo jueves 16 a los agentes de Tráfico para que, como especialistas en este tipo de indagaciones, determinaran cuestiones como si las rodadas eran "de frenada o de arrastre". Las fuentes consultadas han admitido que las huellas en el camino rural donde el concejal fue atacado quizá no tengan nada que ver con el crimen, pero que los investigadores prefieren revisar hasta el más mínimo detalle, aunque luego acabe siendo descartado, por si obtienen algún indicio que ayude a resolver el caso. Los agentes de Tráfico aún no han emitido su informe sobre las rodadas.

Los investigadores han analizado también detalladamente la furgoneta en la que Javier Ardines se dirigía al puerto de Llanes durante la mañana en la que sufrió una emboscada y fue atacado por una o varias personas. El vehículo apareció con el motor encendido y la puerta del conductor abierta, a unos 300 metros de la vivienda del concejal, que, según las primeras indagaciones, se vio obligado a detenerse porque varias vallas de obra le cerraban el paso.

El análisis del vehículo en el que viajaba el concejal asesinado ya ha concluido. Los investigadores han buscado huellas, restos y cualquier pista o indicio relacionados con el crimen. Nada ha trascendido sobre lo que han descubierto los agentes de la Policía Judicial. La furgoneta, no obstante, continúa a disposición de los agentes por si necesitan practicar algún otro examen, según indicaron fuentes conocedoras de la investigación.

"Es muy duro mirar a la silla de Javi y no verlo allí sentado", manifestó el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, minutos después de finalizada la sesión plenaria y justo antes de participar a la puerta del Edificio Consistorial en una concentración de repulsa por la muerte de Javier Ardines. "Esto va por él. No nos queda otra que seguir adelante. La vida continúa y vamos a esperar con prudencia a que la Guardia Civil lleve a cabo las investigaciones pertinentes y se aclaren tantas preguntas que ahora mismo no tienen respuesta", resaltó el regidor llanisco, amigo personal de Ardines.

Como anteriormente habían hecho los portavoces del PSOE, Foro y PP, el concejal no adscrito Alfonso Miyares manifestó su tristeza por lo ocurrido: "Es una situación muy difícil. Venir a un pleno y ver que no está aquí Javier es complicado".

A las doce del mediodía, la Corporación municipal al completo, en compañía del teniente adjunto a la compañía de la Guardia Civil de Llanes, Carlos Fernández, y del sargento comandante del puesto, Alberto Ferrero, y de un grupo de empleados municipales y alrededor de medio centenar de vecinos, secundaron el minuto de silencio convocado en todos los ayuntamientos de la región por la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

En la comarca oriental, el minuto fue silencio en memoria de Javier Ardines fue secundado por todos Ayuntamientos. También protagonizaron concentraciones en memoria de Javier Ardines casi todos los ayuntamientos asturianos.

En la concentración celebrada en Oviedo estuvieron presentes varios dirigentes de la formación a la que pertenecía el concejal fallecido, IU Asturias, entre ellos su coordinador, Ramón Argüelles. Hubo asimismo minutos de silencio junto a los ayuntamientos de Gijón, Avilés, así como en diferentes municipios del centro y el occidente de la región.

En Navia, una veintena de personas, entre ellos ediles de la Corporación, miembros de la agrupación de IU y empleados del Ayuntamiento participaron en el minuto de silencio. "Es una situación despreciable, el asesinato de un representante de los ciudadanos, que goza de toda nuestra repulsa, de los alcaldes, y de la ciudadanía en general. Este acto no deja de ser un atentado contra la democracia", aseguró Ignacio García Palacios, alcalde de Navia y presidente de la FACC, que quiso también mostrar sus condolencias hacia la familia de la víctima, sus compañeros de partido y de Corporación.