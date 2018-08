El PP tacha al Gobierno asturiano de "panolis" e IU rechaza las soluciones "a la carta" para la deuda de Valencia

Lluvia de críticas al Gobierno asturiano tras el Consejo de Política Fiscal porque, por ahora, no hay soluciones a las reivindicaciones planteadas por el Principado mientras el Gobierno valenciano ha conseguido logros que su propio presidente, Ximo Puig, cifra en 850 millones de euros.

El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons tacho este mediodía al ejecuvo regional de "panolis" por haber apoyado la senda de estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez sin recibir respuesta a sus reivindicaciones en materia de financiación autonómica. " Es un mal día para los asturianos por la inoperancia" del Gobierno regional", afirmó el parlamentario popular, quien dijo que otros gobiernos autonómicos como el valenciano salen ganando "porque plantan cara".

El portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, lamentó el sabor "agridulce" que le queda después del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer. El diputado entiende que no quedan del todo respondidas las grandes preguntas sobre los problemas financieros de la comunidad autónoma asturiana y afirma que algunas cuestiones se desbloquean, como la flexibilización del déficit y la manifestación de la voluntad de solucionar el problema del dinero de la recaudación del IVA que retiene el Ministerio de Hacienda, pero queda también la sensación amarga de un acuerdo a la carta con la Comunidad Valenciana que no tiene en cuenta la situación del resto de comunidades.

Se refiere al compromiso por el que el Gobierno central otorga a la región levantina un balón de oxígeno cifrado en 850 millones de euros, mediante la asunción del pago de 350 millones de la deuda del consorcio Valencia 2007, creado para gestionar las infraestructuras de la Copa América de vela, además del aumento del déficit autorizado (245 millones en el caso de Valencia), el desbloqueo del IVA retenido y la refinanciación de mil millones de euros del corto al largo plazo. El grupo parlamentario de IU en la Junta, explica Llamazares, sigue exigiendo la reforma del conjunto del modelo de financiación para comunidades autónomas, con un menú para todos, pero no con soluciones "a la carta", sobre todo en materia de deuda para unas comunidades en detrimento de otras. En este sentido, el diputado manifiesta su sorpresa y malestar.

El presidente de Foro, Pedro Leal, también responsabilizó al ejecutivo socialista del trato "discriminatorio" que sufre Asturias en materia de financiación desde hace años. "Como viene denunciando FORO desde 2015, Dolores Carcedo sabe que existe una grave discriminación en financiación autonómica con Asturias que favorece clientelarmente a las despilfarradoras Cataluña, Andalucía y Valencia", sostuvo el diputado forista. "Ahora ya sabemos los asturianos lo que el propio Pedro Sánchez anunció en 2017, o hace un mes nada más llegar al Gobierno: que aumentaría los agravios entre las comunidades autónomas con compromisos como los ya conocidos de 6.500 millones de euros para pagar el voto independentista catalán, y ahora 850 millones para tapar la boca de su correligionario Ximo Puig. Este es el ´nuevo´ sistema de financiación autonómica del PSOE que promete Sánchez", remachó Leal.

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, aclaró que votó a favor de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez "porque se traduce en más recursos para Asturias, al flexibilizarse el déficit" y aseguró que exigirá al Estado "transparencia en los acuerdos de financiación", Carcedo está pendiente de mantener una reunión con la ministra de Hacienda en un plazo aproximado de dos semanas.