La oposición pasa factura al Principado por la quita de deuda del Estado a Valencia

La oposición pasa factura al Gobierno asturiano por el acuerdo en materia de deuda y financiación entre el Estado y la Comunidad de Valencia, hecho público tras el Consejo de Política Fiscal del pasado miércoles en el que, sin embargo, no se habló de dicho pacto. Los partidos de la oposición reprocharon ayer al ejecutivo regional y concretamente a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que Asturias haya apoyado la senda de estabilidad sin lograr respuesta a sus reivindicaciones en materia de financiación mientras que , por ejemplo, Valencia, ha obtenido "soluciones a la carta" tras "plantar cara" al Gobierno Central hace poco más de un mes en el Consejo de Política Fiscal.

El presidente valenciano, Ximo Puig, cifró el pasado miércoles en 850 millones el alcance del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez en varios frentes críticos para la financiación de su comunidad: la asunción del pago de 350 millones de la deuda del consorcio Valencia 2007, creado para gestionar las infraestructuras de la Copa América de vela, el aumento del déficit autorizado (245 millones en el caso de Valencia), el desbloqueo de 250 millones del IVA retenido, y la refinanciación de mil millones de euros del corto al largo plazo. Asturias, de momento, está en el grupo de autonomías que no han recibido respuesta a su reclamación sobre el IVA, y en el que están Galicia, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Aragón y Extremadura. Asturias reclama por esa vía entre 70 y 75 millones de euros. Cabe suponer que si Valencia ha recibido garantías de ese pago por parte del Ministerio de Hacienda, también las habrá para el resto de comunidades pero la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, está pendiente de mantener una reunión con la Ministra, María Jesús Montero, en un plazo de dos semanas.

"Somos los más pardillos de las autonomías. No son buenas noticias para Asturias, que pierde sin paliativos por el papel servil e inactivo del Gobierno regional", valoró el PP asturiano, a través de su diputado autonómico José Agustín Cuervas-Mons, muy crítico con la gestión de Javier Fernández y de la consejera de Hacienda en materia de financiación, tras el Consejo de Política Fiscal. "Unas comunidades arrancan cientos de millones para pagar pufos atrasados, incluida la Copa América, plantando cara al Gobierno y nosotros nos quedamos a la luna de Valencia (...) Nuestro presidente y nuestra consejera de Hacienda están en la inopia. Hemos quedado de panolis", cuestionó Cuervas-Mons.

Las críticas de los populares al Gobierno regional están en sintonía, con matices, con las formuladas por el resto de partidos de la oposición. Para el portavoz de Podemos en la Junta, Enrique López, "Asturias no puede ser menos que otras comunidades en materia de financiación. Y en esta materia no valen parches ni improvisaciones". El diputado de la formación morada sostiene que el gobierno de Pedro Sánchez "no está suponiendo una mejora para Asturias, que sigue sufriendo agravios como el peaje de la autopista del Huerna. No llegan los cambios prometidos".

El portavoz de IU en la Junta, Gaspar Llamazares, lamentó "las soluciones a la carta en financiación", que trascendieron tras el Consejo de Política Fiscal. El diputado de la coalición sacó sensaciones que calificó de "agridulces" porque "algunas cuestiones se desbloquean como la flexibilización del déficit o la voluntad de solucionar el problema del IVA pero queda la sensación amarga de un acuerdo a la carta con Valencia, que no tiene en cuenta la situación del resto de comunidades".

El presidente de Foro, Pedro Leal, afirmó que la consejera de Hacienda "consiente desde 2015 que exista una grave discriminación en financiación autonómica contra Asturias, que favorece clientelarmente a las autonomías despilfarradoras, Cataluña, Andalucía y Valencia". En su opinión, la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa "aumenta los agravios entre comunidades autónomas, con compromisos de 6.500 millones de euros para pagar el voto independentista catalán y ahora 850 millones de euros para tapar la boca de Ximo Puig". Leal entiende que el Gobierno socialista "no está defendiendo los intereses económicos de Asturias".

El acuerdo entre el Estado y la Comunidad Valenciana instaura, según Ignacio Prendes, de Ciudadanos, "el principio de bilateralidad como motor del nuevo modelo de financiación" y se preguntó que dirá el presidente asturiano, Javier Fernández, "cuando Sánchez le prometió hace menos de un mes que no optaría por acuerdos bilaterales a la carta y que mantendría el principio de multilateralidad" en materia de financiación. El vicepresidente del Congreso calificó de "desprecio institucional" que la última reunión del Consejo de Política Fiscal "se haya despachado con una reunión virtual", una cuestión que también recibió el reproche de Cuervas-Mons: ¿Que dirían si el PP llega a hacer algo así", planteó el diputado popular.