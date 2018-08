Los ganaderos cortan la carretera a Sotres en protesta por los ataques del lobo

Un grupo de pastores de los Picos de Europa han cortado la carretera a Sotres, quemando paja en señal de protesta por los ataques del lobo. La vía, de doble sentido, ha quedado inaccesible al tráfico debido al fuego que se ha generado. Agentes de la Guardia Civil se han personado en la zona para tratar de controlar la situación y poder restablecer el tráfico lo antes posible.

Los ganaderos ya han manifestado en diferentes ocasiones sentirse "hartos" por los ataques del lobo. A principios de este agosto el concejal de Ganadería de Amieva, el forista Alberto Suárez, no descartaba llevar a cabo movilizaciones para hacer visible el malestar del sector. "Lo que no es normal es que nos estén matando el ganado a la puerta de casa", apunta el edil, que calcula que existen al menos tres lobos en la sierra y una manada en el puerto de Amieva.

Los ganaderos del concejo y de Ponga ya protagonizaron un encierro en diciembre como forma de protesta, pero aseguran que desde entonces "se ha avanzado poco". "Nos dicen que van a hacer más controles, pero como no tienen voluntad no dan resultados. Estamos desesperados", argumenta Suárez. En el vecino concejo de Ponga un vecino perdió un xatu y una becerra que pastaban en Arcenoriu anteanoche. "La situación no es sostenible", concluyen los afectados.