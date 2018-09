El Pelayo más divertido va con LA NUEVA España

"Lo que sabemos de Pelayo cabe en un folio. A partir de ahí hemos fabulado. Al personaje lo he tratado como lo que creo que fue: un héroe popular, un caudillo. Si fue rey o no luego, no sé, está aceptado. Lo he querido desmitificar", dice el dibujante Adolfo García.

Manuel Adolfo García Fernández (Oviedo, 1945) es un historietista de larga trayectoria local, nacional e internacional, que dibujó en LA NUEVA ESPAÑA "Les aventures de Xuanón" y otros personajes costumbristas desde 1970 hasta 1983; "Pepe Murciélago" y "Maratón" para las revistas de la editorial Bruguera ("Din Dan", "Pulgarcito" y otras) y el gángster "Míster Melone" para el mercado alemán ("Primo" e "Yps").

"Pelayo. La corona de los godos" convierte al caudillo en un héroe de cómic. Una contribución llena de sentido en el contexto de los tres centenarios: el decimotercero de los orígenes del Reino de Asturias y los primeros de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y de coronación de la Santina.

La gestación de este álbum es singular. Comenzó en 1989, dentro de las páginas del tebeo "Tapón", en las que se serializaron las primeras 46 planchas.

Explica Adolfo García: "Faltaba lo más importante, la batalla y hace año y medio volví a hablar con Fran Alonso. Presentó un guión divertido del que aproveché cosas, aunque le añadí algo de épica, siempre sin excesos".

Calibra así su épica comedida: "Me limité a que la batalla fuera desigual, con más musulmanes que hombres de Pelayo, pero sin exageraciones. No se le aparece la Virgen y, para imaginar el combate, me puse en la piel de un caudillo cuya principal ventaja es que conoce el terreno, puede preparar la trampa y, si caen en ella, ganar. Sus guerreros son leñadores y cazadores y pueden ensayar con arcos, flechas y piedras".

Las 13 páginas nuevas se iniciaron en 2017 y se terminaron el pasado junio. García tiene un estilo de dibujo estabilizado y no le costó retomar el personaje 25 años después. "Hice la primera página, la tiré porque no me gustó y luego fue todo seguido".

El dibujo de Adolfo García, siendo personal, se somete a los cánones del cómic franco-belga próximo a la revista "Spirou", predominante en el mercado alemán para el que trabajó. Este "Pelayo" usa el fondo histórico de la península Ibérica en la alta Edad Media, recorre sus principales escenarios de Córdoba a Covadonga con paradas en Toledo y Gigia. En sus páginas aparecen personajes y hechos reales, pero no pretende ser una reconstrucción histórica. Es una historieta de humor con sorna y aventuras trepidantes, llena de fantasía, magia, con un lenguaje, unos personajes y una relaciones que, bajo su estilo gráfico belga, recuerdan los cuadernos de aventuras españoles de los años cuarenta a setenta.

El guionista Fran Alonso (Oviedo, 1949) conoció a Adolfo García cuando eran chavales porque le prestó los primeros 25 números de "El capitán Trueno".

"Años después, yo mandaba guiones a la editorial Bruguera para personajes de Ibáñez como 'Pepe Gotera y Otilio' y luego creé con Adolfo 'Pepe Murciélago'. Nos hicimos buenos amigos y trabajamos juntos en muchas páginas".

"Pelayo. La corona de los godos", que LA NUEVA ESPAÑA sacará a la venta por 9,95 euros el próximo domingo 16 de septiembre, es un álbum de 64 páginas en color con encuadernación de calidad que lleva al cómic la historia y los paisajes de Asturias con una lectura de evasión para todas las edades.