"No somos vasallos de ningún rey"

"Ye el día de Asturies, pero no el de los asturianos. Asturies nun tien rei". A los que fueron a la manifestación por la República no les hacía "nada de gracia" el acto que al mismo tiempo tenía lugar en Covadonga: "Tratan de asociar la figura de los reyes astures a la de la monarquía borbónica, algo que es totalmente falso y para ello se gastan nuestro dinero. Esto es una muestra de fuerza del pueblo asturiano, que no es un sitio para turistas, ni un pueblo vasallo, sino un pueblo republicano", señala Moisés Cima, portavoz de la organización.

Casi trescientas personas recorrieron los más de diez kilómetros que separan Arriondas de Cangas de Onís, para reclamar su derecho a una República. Sin embargo, no todos, ni mucho menos, hablaban de república española. La mayoría de ellos portaban asturinas (banderas independentistas) y pedían la soberanía de Asturias al grito de: "Asturias, mañana, será republicana".

Otros portaban la tricolor: "Cada uno va con bandera que siente, pero todos tenemos un objetivo común, acabar con la monarquía. Luego ya se verán las condiciones de cada uno", señala Marcos Fernández.

También había bastantes lazos amarillos y banderas independentistas catalanas. "Queremos denunciar la existencia de presos políticos en España. Cataluña tiene sus derechos. Su lucha viene de muy atrás y precisamente gracias a contar con el apoyo de los burgueses han llegado más lejos que nosotros, los asturianos, donde sólo luchamos las clases populares. Ése es un factor muy importante", explica Violeta Sánchez, que porta una bandera catalana con la estrella roja.

Además de enseñas, también hubo cánticos: "Asturias no es España", "los Borbones, a los tiburones", "los Borbones son unos fartones" o "Leonor escucha, Asturias está de lucha", entre otros.

Las anécdotas se sucedieron entre cántico y cántico. Al paso por la gasolinera ubicada en la salida de Arriondas, los manifestantes tapaban el paso de un vehículo, cuyo conductor gritó: "Voy a una boda". Los asistentes le dejaron salir, no sin antes preguntarle: "¿No será la de la Reina?".

Hora y media después, cuando los movilizados llegaron a Cangas de Onís, un vecino los recibió desde el balcón con una enseña franquista y gestos despectivos. A lo que los republicanos contestaron cantando con más intensidad.

Por último, Llorián Cueto y Diana Jaquel leyeron un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento. En él se aludió a los orígenes franquistas de la monarquía y a la "falsa asociación" entre el Reino de Asturias y los monarcas españoles, afirmando que los asturianos "no somos vasallos de ningún rey". También se recordaron los escándalos de la institución, entre ellos "el 'caso Urdangarín' y los chantajes a amantes, más propios de película de serie B". Tras el manifiesto, Ánxela Gómez interpretó dos canciones referentes a la lucha obrera asturiana, movimiento al que hubo constantes referencias durante la jornada.