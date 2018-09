Las Asambleas de Alumnos piden cambiar la fecha de elecciones del Claustro

Las Asambleas de Estudiantes de la Universidad se pronunciaron ayer sobre el calendario propuesto por el Rectorado para las elecciones de los representantes del alumnado en el Claustro. Aseguran que los argumentos que les ha trasladado el responsable de la institución académica para no modificar esos plazos no son admisibles pues, a su juicio, suponen un grave problema para que el alumnado pueda acceder a las candidaturas, "por la escasa viabilidad del proceso junto a la premura de los tiempos", que hace que acudir como candidato al claustro no sea lo más accesible posible, entorpeciendo un proceso complejo que necesita mayor preparación, afirman. Sus argumentos no nos parecen suficientes, responden los alumnos al Rector, quienes exigen a Santiago García Granda que revise su posición y escuche al alumnado, "que para eso somos el sector mas numeroso".