Javier Fernández: "Que la Universidad haga su propuesta sobre el grado de deporte en el emplazamiento que considere idóneo"

'El respeto institucional del Principado a la Universidad ha sido una constante a lo largo de la legislatura', ha asegurado el presidente del gobierno asturiano, Javier Fernández, en el acto de inauguración del nuevo curso académico.

El jefe del ejecutivo autonómico se ha referido al grado de Ciencias del deporte. "En estos meses hemos sido apremiados a posicionarnos y hay quien ha confundido la prudencia con la omision", aseguró Fernández, pero ha agregado "no tengo temor a decir lo que pienso pero no cuenten conmigo ni con mi gobierno para usurpar funciones y decisiones propias de la universidad. El presidente ha aprovechado para instar a la universidad a realizar una propuesta adecuadamente justificada y "que proponga el emplazamiento que considere idoneo". Será entonces, aseguró Fernández, cuando le.les toque decidir al gobierno. "Qué no haya dudas que ante una propuesta bien planteada técnica y económicamente la respuesta será positiva", garantizó.

En un repaso a las acciones de respaldo de la administra regional hacia la universidad, el jefe del ejecutivo ha recordado el descenso de un 5% de los precios públicos en la primera matrícula de grados y máster así como el acuerdo de financiación suscrito en 2017 adaptándose al modelo fijado por el consejo de universidades y la CRUE. "los hechos demuestran que el respeto y el compromiso del Principado con la universidad de Oviedo es innegable", ha concluido Javier Fernández.