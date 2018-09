Versos para una soberana de pelo verde

"La dibujé con corona y el pelo verde. Le gustó". Julieta Neira, de 4 años, compartió ayer pupitre con la Reina durante algo más de cinco minutos en una de las aulas del ciclo Infantil del colegio público Baudilio Arce. La Reina Letizia se sentó con ella y otros cuatro críos en plena jornada escolar. Los pequeños la aceptaron con total naturalidad sin dejar de hacer sus tareas. Su profesora, Nieves Álvarez, les había encargado retratarla a su manera. Al final, salió de todo. Desde el pelo verde hasta la Reina sonriendo con sus dos hijas en el Palacio Real. Eso sí, nadie la dibujó con pantalones. En los folios siempre salía con vestido, pese a que visitó el colegio con pantalones blancos y un jersey de cuadros y manga corta de Hugo Boss a juego con zapatos bicolor de Magrit. "A mí me dijo que soy guapu". El pequeño Martín Otero fue otro de los que charlaron con la Reina en el pupitre. Al pequeño, de 4 años, se le olvidó dibujarla en cuanto la tuvo al lado, pero no perdió detalle de la conversación.

Los chavales de Primaria también tuvieron la oportunidad de recibir a la Reina en clase. La maestra Araceli Fernández organizó con ellos un recital de poesía en la biblioteca basado en poemas de Gloria Fuertes. Los alumnos recitaron los versos al tiempo que uno de sus compañeros dibujaba en la pizarra lo que estaban contando. Se trataba de los poemas infantiles "Cómo se dibuja un niño", "Cómo se dibuja un indio", "Un buzo", "Un esquimal" y "Una señora". A Emma Marín, de 6 años, le tocó dibujar al niño cuando la Reina entró en la biblioteca. Lo pintó muy sonriente sosteniendo un helado. A la Reina le encantó y le sugirió que enriqueciese el dibujo con algo más. "Me dijo que podía dibujar también una manzana en la mano del niño. Me felicitó y me dio un beso", contó después la pequeña a los medios de comunicación.

Letizia Ortiz se interesó por el programa educativo del Baudilio Arce, especialmente por el proyecto de robótica y códigos "QR", y pudo comprobar en el aula de informática la forma de trabajar de los críos de acuerdo a la era digital. Una vez fuera del edificio principal, la Reina compartió su tiempo en el patio cubierto con parte de los 450 alumnos del colegio. Los críos la aplaudieron, le preguntaron y le estrecharon la mano sin cortapisas, profiriendo algún que otro grito nervioso. Un grupo de niños le entregó a la Reina varios obsequios del colegio, entre los que había regalos para la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, gorras con el logotipo del Baudilio Arce, lápices de memoria y bolígrafos.