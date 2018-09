La acosada de Cangas del Narcea: "Es insoportable, hasta me sacó una navaja"

El acusado de amenazar a una mujer en Cangas del Narcea en diciembre de 2016 y marzo de 2017 aceptó ayer una condena de un año de prisión en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo. El acusado, José O. Á., de 57 años y defendido por Germán López Iglesias, no podrá acercarse a la mujer en los próximos tres años.

La víctima, la ucraniana I. B., no ha quedado en absoluto tranquila. Y es que, según sostiene, aun hoy sigue molestándola. "Ayer (por anteayer miércoles) todavía estuvo merodeando por el colegio de mi hijo de ocho años", aseguró. La mujer negó, tal como sostiene la Fiscalía en el escrito de acusación, que mantuviera relaciones sexuales por dinero con el hombre. "Es falso. Este señor era un buen cliente de mi bar, amigo de mi exmarido, pero nada más", dijo.

El problema es que, cuando se separó de su marido, indicó, el hombre comenzó a obsesionarse con ella, hasta convertir su vida en una pesadilla. "Es insoportable, es un loco, un chiflado que no me deja vivir. Ayer mismo me mandó un mensaje por whatsapp acusándome de que vendo droga. Salgo de casa y ya lo veo al lado del portal. Una vez llegó echarme matarratas en el café y me sacó una navaja en la farmacia. Luego, por la noche, me rascó la puerta con ella. Solo quiero que me deje en paz", clamó esta mujer.