Levy: "Sánchez ha guardado en un cajón todos los proyectos del PP para Asturias"

"Pedro Sánchez ha guardado en un cajón todos los proyectos que el Partido Popular tenía para Asturias". La secretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, cargó ayer duramente contra el Gobierno del PSOE en una nueva visita al Principado. Levy aprovechó la ocasión para hacer balance de los cien primeros días de Sánchez en la Moncloa y los definió como "un gobierno en caída libre que está trasladando incertidumbre e inestabilidad a la economía y empleo de todos los españoles".

Las primeras palabras de Andrea Levy estuvieron dedicadas a Asturias, una región "con la que el partido socialista tiene una deuda, más ahora que gobiernan en el Principado y en España". "No están cumpliendo con todos los compromisos con los que sí se comprometió el PP y eso pone en grave riesgo el progreso y el bienestar de todos los asturianos", aseguró Andrea Levy antes de enumerar temas de la agenda política en la región como "la variante de Pajares, la descarbonización, la transición energética o el plan de vías, que afecta precisamente a Gijón". "El PSOE no tiene por qué seguir lastrando a Asturias", añadió.

Andrea Levy, asidua a Asturias en los últimos meses, visitó ayer Gijón en compañía de la presidenta regional Mercedes Fernández y un nutrido grupo de diputados regionales y concejales del Partido Popular así como representantes de Nuevas Generaciones. La base de su discurso -antes de visitar el rastro y acudir al estadio de El Molinón a ver al Real Sporting- fueron las críticas a Pedro Sánchez y al gobierno del PSOE, que "está en sus horas más tristes y más bajas, un gobierno en caída libre que está trasladando incertidumbre e inestabilidad a la economía y empleo de todos los españoles".

La política popular aprovechó para hacer también una valoración de los cien primeros días de Sánchez en la Moncloa, dejando claro que no estamos ante un Gobierno de España, sino ante "un comité electoral del partido socialista desde Moncloa pagado por todos los españoles". Los motivos que justifican sus palabras, explicó Levy, son que los socialistas "están en rectificación permanente y no sabemos cuál es el objetivo que tienen para España y los españoles; no hay ni rumbo ni objetivo". Desde que llegaron al gobierno "vamos a lío diario", apostilló.

Las explicaciones de Andrea Levy tuvieron también como protagonistas a Podemos y partidos independentistas. "Desde el primer momento advertidos que éste sería un Gobierno de alto riesgo porque llegaba de la mano de Podemos y los independentistas", avanzó. "Somos rehenes de las políticas comprometidas, en el caso de podemos con la subida de impuestos y, con los independentistas, la laxitud en cuanto a la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho en Cataluña".

Ante este escenario, la secretaria de Estudios y Programas del PP advirtió que "a cada error del PSOE habrá una medida o una propuesta del PP para que las rectificaciones de Sánchez no lastren la economía ni el empleo".

Con Mercedes Fernández

La primera prueba para la nueva dirección del PP serán las elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo. Ayer, Andrea Levy ratificó la confianza del partido en Mercedes Fernández. "Desde el primer momento Pablo Casado ya aseguró que respetaremos aquellos congresos autonómicos anteriores al congreso extraordinario nacional", apuntó antes de aclarar que el objetivo "es ganar las elecciones" en Asturias. "Nos vamos a emplear con los mejores candidatos, pero también con las mejores propuestas y los proyectos porque el PP es una alternativa de gobierno al socialismo.

Junto a ella estuvo la propia Mercedes Fernández, que afeó que Sánchez "no se compromete con los asturianos" y que en su última visita a la región, el pasado fin de semana, "vino de turismo a decir cuatro generalidades".