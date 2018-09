Benidorm y Mallorca antes que Cataluña, preferencias de los mayores asturianos

Es "la mejor terapia", como asegura la ovetense Delia Fernández Fernández, a sus increíbles 78 años. Los mayores asturianos andan ajetreados estos días a la caza de los viajes del Imserso y soportan estoicamente largas colas en las agencias. Es tal la demanda que algunos destinos, los más deseados, como Benidorm o Mallorca, se han agotado y muchos mayores han quedado en lista de espera por si en las próximos días o semanas alguien falla y deja libre la plaza. Los destinos con menos predicamento son los de turismo interior, de los que solo quedan plazas para diciembre y enero, y los catalanes. Y es que, tal como están las cosas, "no apetece mucho", como aseguró ayer una de las usuarias.

Delia Fernández se acercó ayer a una agencia de viajes de la calle Foncalada. "He estado una hora esperando, por la cantidad de gente que había, y eso que la agente es espabilada", indicó. Esta mujer pidió viajar a Benidorm, para Navidades. "Para que mis hijos puedan ir con sus suegros", añadió. "Hay que aprovechar el Imserso. Los viajes salen por la mitad, vas con seguro, te están esperando, dispones de médico...", explicó.

Benidorm tiene "el mejor clima, en diciembre no calienta mucho y en la playa se está bien, como aquí en agosto". Además, "tiene un paseo hermoso para caminar y por la tarde hay baile". Fernández acudirá a la localidad alicantina con otras tres amigas. Cada una solicita su destino y luego piden la unificación, para poder estar juntas en el mismo hotel. Como Benidorm es un destino muy solicitado, se ha quedado en lista de espera.

"Todos piden los mismos destinos", aseguró la empleada de una agencia de viajes. "Por eso quedan en lista de espera, pero conforme pasan los días, van quedando muchas plazas libres y se van asignando", añadió.

Las hermanas Rosa y Aurora Solís acudieron el sábado y ayer lunes a una agencia, pero no encuentran el destino deseado. "Fuimos el sábado, que es cuando teníamos la cita y solo quedaban viajes para la península en diciembre y enero, y para Cataluña, peor no apetece mucho. También quedaba Tenerife norte, pero estuve en junio y hace frío. Es la primera vez que veníamos y nos hemos quedado un poco chafadas", aseguró Rosa Solís. "¿Cómo es posible que en un día se haya agotado todo?", se preguntaba su hermana. Otra mujer que se ha quedado en lista de espera es María Ángeles Álvarez, que pretende viajar a Mallorca. "Cuando viajé otra vez hace unos años no había listas de espera, pero hay tanta demanda... Pero merece la pena, porque sale mucho más barato y los hoteles son una maravilla", aseguró.