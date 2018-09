Asesinan en EEUU a la joven Celia Barquín, jugadora de la Federación Asturiana de Golf

La joven cántabra Celia Barquín, jugadora de la Federación Asturiana de Golf, ha sido hallada muerta ayer en Estados Unidos. El cuerpo sin vida de la joven, de tan solo 22 años, ha sido hallado en el campo de golf de Coldwater, según informa la policía de Ames (Iowa). El cuerpo fue localizado después de que su bolsa de palos abandonada llamara la atención de otros deportistas que alertaron a las autoridades.



Las investigación policial ha permitido detener ya a un sospechoso, Collin Daniel Richards, también de 22 años, al que acusan de asesinato en primer grado, según informan los medios de comunicación norteamericanos. Barquín, que estudiaba y jugaba para la Universidad Iowa State, "murió como consecuencia de un ataque", según los investigadores.





"Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador." - ISU Athletics Director Jamie Pollard



