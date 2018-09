Una década formando docentes

Ahora que los másteres están tan denostados, la Universidad de Oviedo saca pecho y celebra los diez años que lleva en vigor el máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la Universidad de Oviedo, una formación que cuenta con el aval de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y que garantiza la excelencia de esta formación.

Ciento noventa estudiantes de dieciocho especialidades, que han sido seleccionados de entre más de setecientas solicitudes por su expediente académico, se inician ahora en una nueva etapa en la que, tal y como explicó ayer durante la presentación del acto el decano de esta Facultad, Juan Carlos San Pedro, "vais a hacer una pequeña inmersión en la cultura docente; aquí no venís a preparar una oposición sino a entrar en contacto con un tejido educativo de lujo". San Pedro recordó con gracia el primer día que él se enfrentó a una clase como profesor, "entré y dije, 'buenos días soy segundo A y vengo a dar clase de Juan Carlos San Pedro' ". Un miedo escénico y una falta de experiencia que hay que atajar, para combatir además, las cifras de fracaso escolar que preocupan tanto a nivel nacional como regional. La formación de los docentes es esencial para inculcar en los alumnos el gusto y la pasión por aprender.

Es por ello que se creó este máster hace ahora diez años, con el fin de que todos aquellos que quieran dedicarse a la docencia entren en contacto con una clase de verdad, con la realidad de las aulas y sepan cómo trabajar con los alumnos una vez les llegue la ahora de ser ellos quienes impartan la materia. Perder el miedo escénico y salir airoso, y manteniendo siempre la vocación que se le presupone a buen docente.

María Henar Pérez Herrero, directora de esta formación agradeció a todos los alumnos su matrícula en este máster y señaló que son precisamente los docentes de ahora los que van a ser los "influencers" de los estudiantes del futuro y añadió que "esperamos que este máster no defraude vuestras expectativas", señaló a las chavales que llenaron el salón de acto de la Facultad para la Formación del Profesorado. En el acto de presentación del curso estuvo también el consejero de Educación del Principado, Genaro Alonso, que reclamoó que la profesión del docente "debe de ser valorada". Alonso también quiso lanzar un mensaje de optimismo a todos los futuros docentes asturianos y les animó a que nunca confundan "la seriedad con la tristeza; un docente siempre tiene que estar contento". Los que serán los profesores asturianos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional necesitan hacer este máster para, después, participar en una oposición y luchar por una plaza para comenzar a trabajar en el sistema público de enseñanza. Eugenia Suárez, vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa de la Universidad de Oviedo, que también tomó la palabra durante la presentación, apostilló una frase muy importante, que ella, como docente, recuerda cada día. "Cuando me preguntan porqué soy docente siempre digo lo mismo, porque me gusta aprender. Enseñando, aprendemos".