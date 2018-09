Natalio Grueso, detenido tras entregarse ante la Audiencia

Natalio Grueso, el principal acusado del caso Niemeyer, se ha entregado esta mañana en la Audiencia Provincial de Asturias a las nueve, tal y cómo adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Grueso ha acudido acompañado de su abogado de oficio José René Alperi, que ha asegurado que no iba a dar declaraciones y que él sigue siendo su representante legal hasta que no sea designado otro abogado. Pocos minutos más tarde, Grueso abandonaba las instalaciones judiciales detenido y camino de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, para completar los trámites previos a su ingreso en el centro penitenciario de Asturias . A Grueso no le pilló por sorpresa su traslado a prisión, y tal y como ha explicado su representante legal, "contaba con ello", de ahí su mochila en la que portaba enseres personales. Aparentemente relajado se subió al coche que le llevó a la cárcel y saludó a la prensa, y aunque dijo que tenía ganas de hablar finalmente no bajó la ventanilla.

Natalio Grueso se encontraba en busca y captura y sobre él pesaba una orden de ingreso en prisión. Más delgado y con algún que otro retoque evidente en la cara, el principal acusado del caso Niemeyer llegó a la Audiencia vestido de sport y aparentemente tranquilo. Según su abogado "respeto las decisiones judiciales pero yo no considero que Natalio Grueso estuviese huído, aunque croe que las cosas podrían haberse hecho de otra manera".

En la Sección Tercera se le ha entregado la citación para presentarse el próximo lunes en el primer día del juicio, que no se le había podido entregar hasta ese momento, así como los mandamientos judiciales con la orden de búsqueda y captura y prisión provisional en el momento en que fuese localizado. Una vez librados estos documentos ha quedado a disposición de la Policía Judicial para su traslado inmediato al Centro Penitenciario de Asturias, han comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La Sala tiene ahora un plazo de 72 horas para convocar una comparecencia tras la que se decidirá si Grueso continuará en prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha comunicado que esa comparecencia se celebrará el jueves a las 9.30 horas, de acuerdo al articulo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que acudirán todas las partes,y "en la que se decidirá si el señor Grueso permanecerá en prisión provisional, acorde a la orden que se acaba de ejecutar, o queda en libertad".

Por el momento no hay novedad sobre el señalamiento del juicio, que comienza el próximo lunes.

El Colegio de Abogados de Oviedo acordó ayer aceptar la renuncia del abogado de oficio de Grueso. "Existe una causa justa al resultar absolutamente imposible ejercer una defensa adecuada del justiciable (Natalio Grueso) en un plazo de tiempo tan exiguo como el establecido, habida cuenta de la magnitud del procedimiento, con aproximadamente 20.000 folios y 83 testigos", comunicó el órgano colegiado en un texto hecho público.

El Colegio de Abogados mostró así su apoyo al letrado José René Alperi, que asumió la defensa del principal acusado del "caso Niemeyer" por el turno de oficio el 16 de agosto tras la renuncia a finales de julio de Pelayo Mijares. También manifestó su extrañeza porque la Sección Tercera no haya suspendido el juicio, cuyo inicio se mantiene por el momento señalado para el próximo lunes.