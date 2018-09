El profesor de Psicología acusado de vejaciones a alumnas no acude a clase

El profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo acusado de proferir comentarios sexistas a alumnas no se ha presentado hoy en clase al encontrarse "indispuesto". Los alumnos le habían preparado un recibimiento con varios carteles pegados en el exterior del aula con los lemas: "Fuera machistas de la universidad", "el docente debe enseñar, no incomodar", "que te graben es ilegal" (en referencia a la primera clase del curso que el profesor grabó) o "no al acoso en las aulas". En la pizarra también se podía leer: "Fuera machistas, Uniovi limpia".

Pasados cinco minutos de las nueve de la mañana, un representante de la facultad anunció que se suspendía la clase. "El profesor tenía intención de venir, pero no se encontraba con fuerzas por la mañana, estaba indispuesto", aseguró. Entre los alumnos las opiniones ante la ausencia del docente eran dispares. Algunos se mostraban enfadados. "Me parece fatal, se enteró de todo esto y lo esquivó", apostilló una de las presentes. Otras consideraban que el hecho de no ir demuestra "que al menos tiene vergüenza por aparecer, algo es algo".

Las posibles respuestas del profesor ante un ambiente hostil se quedaron hoy en mera suposición. "Creo que le va a dar igual", señalaba una alumna de segundo curso, a lo que una compañera respondía: "Yo creo que va a hacer clic y va a saltar. Acabará hablando del tema en las clases". Los alumnos también temen "que los otros profesores retirarán los carteles que han puesto los miembros de la asamblea de alumnos, ya lo hicieron el año pasado cuando se colgaron por otros motivos", espeta otra compañera de clase.