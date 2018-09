Un biólogo asturiano dice que no se ha probado el efecto de matar lobos

Un reciente estudio publicado en la revista PLOS Biology en el que ha participado la Universidad de Oviedo por medio del doctor en Biología José Vicente López-Bao ha medido la efectividad de los métodos de prevención de daños de los carnívoros depredadores (en general lobos) sobre el ganado.

La investigación concluye que los perros guardianes, los cercados y el uso temporal de líneas de banderas rojas (fladry) son efectivos a la hora de reducir el número de ataques. Sin embargo, otras medidas, tanto letales (reducción de la población de cánidos) como no letales, pueden tener potencial, pero aún no se ha evaluado científicamente si su efecto es positivo.

"A pesar de que es un elemento que crea gran polarización en Asturias, no se ha valorado de manera apropiada si las acciones de control que se llevan a cabo son efectivas o no", asegura López-Bao."Es necesario evaluar qué medida es la mejor en cada caso, no podemos generalizar, de cara a evitar efectos contraproducentes, como costes económicos más elevados de lo esperado o un aumento de la desconfianza hacia las autoridades de gestión" comenta López-Bao.

Y el biólogo asturiano concluye: "La estrategia debe estar alineada con mejorar el bienestar animal, mantener la actividad ganadera y favorecer la conservación de grandes carnívoros".