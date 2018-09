Las medidas no letales de prevención contra el lobo también son efectivas, concluye un estudio de la Universidad de Oviedo

Un estudio reciente publicado en la revista PLOS Biology, en el que ha participado la Universidad de Oviedo, revela que ciertas medidas no letales de prevención de daños a la ganadería son efectivas para la gestión y mitigación del conflicto derivado de la depredación del ganado por carnívoros.

Un equipo internacional, compuesto por 21 autores y autoras de 10 países, analizó 114 estudios científicos revisados por pares, y publicados en los últimos 40 años, que medían la efectividad de métodos de prevención de daños, tanto letales como no letales, para reducir la depredación de carnívoros sobre el ganado, una de las principales causas de conflicto entre estas especies y el ser humano.

De manera general, los autores llaman la atención sobre la escasa evidencia disponible sobre la efectividad de los diferentes métodos y estrategias de prevención de daños.

El estudio concluye, basado en la evidencia disponible, que los perros guardianes de ganado, los cercados de ganado y el uso temporal del fladry (o línea de banderas) son efectivos a la hora de reducir el número de ataques al ganado.

"Otras medidas, tanto letales como no letales, pueden tener potencial, pero aún no se han evaluado apropiadamente desde un punto de vista científico como para determinar si son efectivos o no", han señalado.

El personal investigador considera que la evidencia sobre la efectividad de una medida de prevención de daños debe ser un prerrequisito para su aplicación.

"De manera global, se invierten inmensos recursos humanos y económicos cada año para proteger al ganado de los ataques de los carnívoros. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las medidas y estrategias utilizadas se implementan sin pruebas robustas sobre su efectividad", han indicado.