La Universidad abre la matrícula para los cursos de chino mandarín del Aula Confucio

La Universidad de Oviedo ha abierto el plazo de matrícula para los cursos de chino mandarín en el marco de la oferta formativa de su recién estrenada Aula Confucio, dependiente del Instituto Confucio de León. Se ofrecen dos cursos de nivel inicial: un HSK 1 de 108 de duración, en dos modalidades, curso estándar y curso intensivo, además de un LEN 1 de 130 horas formativas.

El nivel de ambos cursos es inicial A1. El curso LEN 1 se centra más en aspectos orales mientras que el HSK 1 tiene un carácter más general. Las y los estudiantes aprenderán fonética, escritura, comunicación básica y cuestiones culturales (música, tradiciones, alimentación china). El plazo de matrícula finaliza el 3 de octubre, y las clases comienzan el 18 o 19 de octubre, según el curso. La información completa de los cursos (horarios, precios, instrucciones de matrícula, etc.) puede consultarse en el enlace siguiente.

El Instituto Confucio fue creado por el Ministerio de Educación de la República Popular China para promover la enseñanza del idioma, así como la formación de profesorado y la promoción de actividades e intercambios educativos. La apertura de la primera sede en el extranjero se produjo en el año 2004, y posteriormente se han ido extendiendo por los cinco continentes. En la actualidad están presentes en más de 120 países. El Aula Confucio de Oviedo es única en Asturias. El Instituto Confucio de ULE se encarga de seleccionar el personal docente y de facilitar el material que se entrega al alumnado.



La Plataforma "Stop Instituto Confucio" había solicitado meses atrás el cierre del Aula Confucio de Oviedo por considerar, según este colectivo, que se trata de "una herramienta de propaganda" del régimen comunista chino y porque la contratación de docentes que realizan resulta "discriminatoria". Así lo afirmaba el coordinador de esta plataforma, Fernando Romeo, quien solicitó entrevistarse con el Rector, el vicerrector de Extensión Universitaria y el director de la Casa de las Lenguas para trasladarles su planteamiento. "Con la excusa de enseñar el idioma, buscan captar para su país a los 'tontos útiles' que decía Stalin para una nueva fase de conquista", aseguró Romeo. La propuesta de creación del Aula se llevará al próximo Consejo de Gobierno de la Universidad.

La coordinación de los institutos y aulas Confucio en España se realiza desde la Universidad de León, que recientemente aprobaba el convenio marco de colaboración con la Universidad asturiana. En el ámbito internacional, la oficina central de este organismo se encuentra en Pekín. Desde allí envían a España profesores, en muchos casos estudiantes posdoctorales, a quienes exigen ser afines al régimen chino. Las profesoras que contratan en otras universidades del mundo han tenido que pasar por una práctica discriminatoria que consistía en adjuntar una carta de recomendación en la que se evaluaba su ideología política, indica el coordinador de la plataforma "Stop Instituto Confucio", infringiendo así los principios de igualdad, mérito y capacidad del profesorado que rigen en la Universidad, recalca. Desde China también se remite todo el material didáctico. "Hay censura y coacción a la libertad académica", denuncia Romeo porque "buscan promover un conocimiento preciso de China, no de la cultura china. No tienen nada que ver ni con el British Council ni con la Alianza Francesa. Detrás del Instituto está un gobierno autoritario que no respeta los derechos humanos", incide el representante de la plataforma, quien considera que "aún estamos a tiempo de parar el Aula Confucio en Oviedo".