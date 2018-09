"Pude haberme fugado hace años", dice Grueso al tribunal; el fiscal pide que siga en prisión

"Pude haberme fugado hace muchos años, he demostrado mi buena fe", ha dicho Natalio Grueso, el exdirector del Centro Niemeyer de Avilés, al tribunal que decide si permanece en prisión o queda en libertad bajo fianza. La Audiencia Provincial también podrá sopesar si aplaza el juicio por el caso de varios delitos en la gestión del centro, que debería comenzar el próximo lunes.

Al final de la vista, Grueso ha afirmado que nunca quiso sustraerse a la justicia: "Soy el primer interesado en que el tribunal entre en el asunto y poder defenderme", ha dicho.

"No sé si el tribunal es consciente del daño que he sufrido estos años", ha argumentado.

Además, ha afirmado que fue una razón económica por la que su abogado inicial, Pelayo Mijares, renunció a defenderle: "No quiero posponer este juicio, mi letrado me pidió 30.000 euros y le dije que no podía pagarlos, y al día siguiente presentó su renuncia", ha añadido.

En la vista, el fiscal del caso Niemeyer pide que Natalio Grueso permanezca en prisión sin fianza hasta que se celebre el caso por la polémica gestión del centro cultural avilesino.

El exdirector del Niemeyer se encuentra ahora en sede judicial, a la espera de la resolución judicial que decida su futuro. Las partes personadas en el caso se plantean si queda en libertad con fianza o si permanece en la cárcel asturiana, donde ingresó esta semana por orden judicial. Aunque la decisión final la tomará el tribunal, lo hará tras escuchar a los distintos representantes de fiscalía, acusaciones particulares y defensa.

El fiscal ya ha anunciado que pedirá que Grueso permanezca en prisión sin fianza. La Fundación Niemeyer, por su parte, ha pedido que quede libre con las medidas cautelares que considere el tribunal, como la comparecencia dos veces al mes o la retirada del pasaporte. La acusación ejercida por Foro Asturias, a cargo de la abogada Teresa Domínguez, también ha pedido que Natalio Grueso permanezca en prisión hasta que se celebre el juicio.

Grueso ha designado esta misma mañana como abogado defensor al letrado madrileño Fernando Burgos Pavón, que fue fiscal de la Audiencia Nacional. Burgos, que ha asumido la defensa en la vista, ha explicado que Grueso no quiso sustraerse a la acción de la justicia, simplemente no sabía que tenía que comunicar sus frecuentes cambios de domicilio. Grueso ha dicho que ha estado en Madrid y ha cambiado "siete u ocho veces de domicilio" porque "vivir en Madrid no es fácil".