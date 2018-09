PP y Foro alertan sobre "un nuevo parón de la Variante" con el Gobierno del PSOE

Toda la oposición en la Junta General del Principado, salvo Podemos, afeó ayer al Gobierno central que no aporte el calendario de las obras de la variante ferroviaria de Pajares y, sobre todo, la fecha prevista para su apertura. También manifestaron su respaldo a la Plataforma Atlántico Noroeste, que persigue la integración de esta macrorregión en el Corredor Atlántico y, con ello, el acceso a los 42.300 millones que repartirá entre 2021 y 2027 el Mecanismo Conectar Europa II, que los empresarios de Asturias, Galicia y Castilla y León consideran vital para acabar con el aislamiento histórico de estas comunidades autónomas, tal y como manifestaron en unas jornadas sobre el Corredor Atlántico celebradas el martes en Gijón.

Luis Venta, del PP, manifestó su apoyo a la unidad de acción demandada por los empresarios en favor de la integración del Noroeste en el Corredor Atlántico. Recordó que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que defendió en Europa esa propuesta para "fortalecer la zona peor comunicada de España". Acusó al Gobierno central de ser "cáustico" con Asturias, al enviar "a subalternos de la cuadrilla", en referencia al secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, que participó en las jornadas gijonesas. Venta destacó que el anterior gobierno había aportado "fechas muy acotadas en el tiempo" para la conclusión de la Variante, y advirtió sobre un nuevo "parón" de las obras con el Gobierno socialista, que "en lugar de traviesas ponen piedras en el camino" y que evitan dar fechas utilizando "juegos de palabras" y "engañando".

Pedro Leal, presidente de Foro, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de sumar "cien días perdidos para terminar la Variante de Pajares", un tiempo que malgastó en "agradecer los servicios prestados a quienes le auparon a La Moncloa". Acusó a Sánchez de incumplir "de modo flagrante" su compromiso para acelerar la ejecución de las infraestructuras asturianas en marcha. "Hasta la fecha, el Gobierno de España únicamente ha anunciado compromisos para el Corredor Mediterráneo", mientras que se olvida de Asturias y envía a Javier Izquierdo para "justificar más retrasos", resaltó.

Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, respaldó a los empresarios del Noroeste y criticó las "decepcionantes" palabras de Javier Izquierdo, que evitó dar fechas o plazos sobre las obras de la Variante de Pajares. "Fue una tomadura de pelo", señaló, a la vez que reclamó al Gobierno del Principado y a la Federación Socialista Asturiana que digan "algo" sobre este silencio. Destacó que la presencia de un secretario general en vez del ministro José Luis Ábalos en las jornadas gijonesas fue una "falta de respeto", que comparó a la de Pedro Sánchez cuando el 8 de septiembre envió al ministro de Agricultura, Luis Planas, a los actos del triple centenario de "Covadonga 2018".

Ovidio Zapico, de IU, manifestó su respaldo a la "unidad" para la incorporación del Noroeste al Corredor Atlántico. Respaldo que se demuestra, dijo, con la pertenencia de IU a la "Alianza sobre infraestructuras del Estado que Asturias necesita", en la que no están ni las formaciones de la derecha ni Podemos, aunque "la puerta está abierta". Manifestó su rechazo a "una España de dos velocidades", con una zona mediterránea "próspera" y un área atlántica "en segundo plano". Destacó las "dudas" que ha generado el Gobierno central al no dar fechas sobre la Variante de Pajares, pese a que con el anterior ministro, Íñigo de la Serna, "parecía todo hecho. Y resaltó que Asturias no puede estar "a expensas de que un cambio de gobierno paralice infraestructuras básicas para su futuro".

Héctor Piernavieja, de Podemos, señaló que la apuesta por la intermodalidad en el transporte es "un eje básico para la construcción de un nuevo modelo económico y territorial para Asturies", lo mismo que la Autopista del Mar lo es para "recuperar un canal de exportaciones e importaciones que debería de beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, abaratando costes vinculados a los largos trayectos por carretera que hoy en día hay que hacer para transportar cualquier tipo de mercancía al centro de Europa". Pidió al Gobierno central que abandone "su ceguera" y añadió: "Asturies quiere recuperar su papel productivo en la economía estatal", sobre la base de "nuevos sectores de alto valor añadido", y para eso, en su opinión, es necesario "que el Gobierno entienda que el noroeste ibérico no puede ser, durante más tiempo, un fondo de saco".