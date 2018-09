La fortuna vuelve a sonreír a Dimas San Martín

Dimas San Martín es un hombre con suerte. Nacido en La Felguera hace 78 años, y residente en Gijón desde hace medio siglo, es el ganador del último Nissan Juke que ha puesto en juego este verano LA NUEVA ESPAÑA.

Según cuenta, es la segunda vez que le toca un premio. "La primera fue cuando me casé con mi mujer, que falleció hace cuatro años, nos entendíamos a la perfección", cuenta este jubilado de la metalurgia, quien ahora se ha volcado en sus tres nietos pequeños: Adrián, Mar y Deva, de 7 y 5 años y 21 meses, respectivamente.

Lector habitual de este diario desde hace ya más de 50 años, así como participante en todas sus promociones, acude a diario al quiosco gijonés María y Paula, cercano a su casa, a comprarlo. Y lo lee entero, señala, "aunque los deportes los paso muy por encima; soy seguidor del Langreo y del Sporting, aunque el fútbol de ahora ya no es lo que era", afirma con cierto desencanto. "Hay mucho jugador extranjero".

El fantástico coche que acaba de ganar no le puede venir mejor, ya era hora de jubilar el suyo, que tiene más de veinte años. Acude tres días por semana -lunes, miércoles y sábado- a San Miguel de Lada, en Langreo, donde tiene una finca con un huerto que ya da sus frutos. "Me ayuda un chaval de allí y hemos plantado ya muchas cosas; de momento, les fabes son lo que mejor está saliendo", revela. Un trayecto que ahora hará con su nuevo Juke, en el que también llevará a sus nietos, quienes los domingos acuden a la finca del abuelo a bañarse en la piscina y a pasar un rato familiar que él disfruta enormemente. "La verdad es que me dan la vida", concluye.