"Fomento desprecia a los conductores al no señalizar el nudo de Pola de Lena", denuncia Foro

"El Ministerio de Fomento desprecia a los conductores e incumple su deber de señalizar eficientemente el nudo de Pola de Lena sur, ignorando la importancia de la carretera autonómica AS-230 a Quirós por La Cobertoria", ha denunciado esta mañana el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, quien insiste en que "en vez de mejorar la señalización y facilitar el tráfico, los responsables se acogen a normas de señalización absurdas que empeoran las que estaban vigentes hace años"

Así, Oblanca anuncia que su formación presentará una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno perfeccione la norma de señalización para volver a las anteriores, "con objeto de atender el interés general del tráfico y de los conductores y no desorientarlos"

El Ministerio de Fomento respondió las preguntas escritas formuladas por el diputado de Foro, Martínez Oblanca, en relación con el nudo de comunicaciones por carretera de Pola de Lena. Para Oblanca, que formuló varias cuestiones y las documentó con material gráfico para subrayar las dificultades de los conductores en la interpretación de las señales informativas.

"Con el paso de los años, en vez de mejorar la señalización y facilitar el tráfico, los responsables se acogen a Normas de Señalización absurdas que empeoran las que estaban vigentes hace años", manifestó el diputado de Foro, quien adelantó la citada iniciativa parlamentaria.

Martínez Oblanca recordó a los responsables de Fomento que el semienlace sur de Pola de Lena, que se puso en servicio en el año 2005 y se señalizó según los criterios de la Norma 8.1 -IC "Señalización vertical" aprobada por Orden de 28 de diciembre de 1999" entonces vigente implica que en el enlace de una autovía con otra carretera se debe incluir el cajetín identificativo de la carretera con la que se enlaza (en este caso AS-242) y el nombre primario correspondiente a esa carretera si existe relación de nombres primarios y secundarios o la primera población o población más importante a la que se acceda (en este caso Pola de Lena).

De acuerdo con dicha norma, no procede señalizar la carretera AS-230 ni las poblaciones a las que se accede por esa carretera, ya que no conecta directamente en el enlace con la A-66, le respondieron desde Fomento.Y abundaron en su argumentación explicando que la Norma 8.1-IC "Señalización vertical" fue modificada por la Orden FOM/534/2014 de 20 de marzo, que mantiene básicamente los mismos criterios sobre las carreteras y destinos a señalizar en los enlaces. Con la nueva versión de la norma, concluyen los gestores del Ministerio en su respuesta a Oblanca, no procede tampoco la señalización de la carretera AS-230 y por tanto no está previsto modificar la señalización del semienlace de Lena (salida 61). Y agregan: "El enlace de Pola de Lena (salida 59) de la Autovía A-66 entró en servicio en el año 1993 con la inauguración del tramo Mieres-Campomanes de esa autovía. Se señalizó de acuerdo con la Norma de señalización vigente en ese momento, anterior a la que se utilizó para el semienlace sur, y se incluyó la señalización de la carretera AS-231 y la localidad de Riosa.Con los criterios de las Normas de 1999 y 2014 no procede la señalización de la carretera AS-231 ni de la localidad de Riosa en la salida 59, pero de momento no se ha procedido a su eliminación de la señalización existente".