"Nos ayudó a superar casos de machismo", dicen del profesor acusado de vejar a alumnas

Más de una veintena de alumnos y exalumnos de la Facultad de Psicología de Oviedo han formado una plataforma para defender al profesor acusado de vejaciones a sus alumnas, que ha sido sancionado durante seis meses por la Universidad -sanción todavía pendiente de apelación-. Según este grupo, la asamblea de estudiantes ha "iniciado una campaña de difamación pública contra el profesor", algo que relacionan con intereses políticos. Algunos de los participantes en este grupo fueron expulsados de la asamblea por mostrar su desacuerdo con las acusaciones. Incluso dos antiguas alumnas aseguran que el docente "fue el único que nos ayudó a superar situaciones de acoso y violencia machista".

Una de ellas trabaja ahora en su grupo de investigación y relata cómo el docente se preocupó por su situación cuando era todavía estudiante. "Le conté que estaba siendo acosada por un alumno, que me amenazaba de muerte e incluso me seguía en el tren. Él fue el único que se molestó por ayudarme. Ahora trabajo con él y llevamos investigaciones sobre violencia, y el mío, en concreto, es sobre violencia machista. Todo lo que dicen es totalmente injusto, yo he estado en su clase, en su despacho y nunca he visto estas actitudes", relata la joven, que prefiere mantenerse en el anonimato.

Idéntica situación afronta otra antigua estudiante de Psicología que ahora curso estudios de Logopedia y que ha sido expulsada de la asamblea por defender al docente cuestionado. "Cuando fue mi tutor se percató de que iba muy tapada haciendo calor. Me cogió por separado y me preguntó que si me pegaban. Vio los moretones que tenía y le conté que sufría violencia por parte de mi pareja y de mi padre. Nos ayudó a mí y a mi madre, hoy en día sigue preocupándose por nosotras", narra la joven.

Su enfrentamiento con la asamblea tuvo lugar el primer día de este curso. "Le defendí cuando en la acogida a los alumnos de primer curso les estaban contando lo que querían, poniéndolo verde. Incluso les pedían que fueran a la manifestación, aunque no tuvieran ni idea de que iba el tema", apostilla la alumna.

La plataforma lanzó ayer un comunicado en el que desgranan lo que a su juicio es la verdad detrás de la situación. En él, acusan a la asamblea abierta de estudiantes de "moverse por afán de protagonismo, y amenazar a los alumnos que no se someten a su ideología".

Además, explican que la mayoría de estas situaciones a las que hacen referencia se han sacado de contexto, o directamente no existieron: "Nunca tocó el culo a nadie, y cuando utilizaba frases como, 'ya podríais venir a clase vestidas como vais los fines de semana', las utilizaba para explicar situaciones de sexismo, ya que su clase se centraba en esta materia", subrayan los alumnos.

Según ellos, el origen de la denuncia está "en un post de la red social Facebook, en el que una alumna se queja por haber suspendido el examen de la asignatura que imparte el profesor". En el comunicado explican que "la alumna acabó aprobando por decisión de los docentes de la asignatura, incluido este profesor, pero a pesar de ello destacó por los pasillos de la facultad que tenía 'ganas de venganza'". Esto demuestra, a su juicio, "que se trata más de una venganza personal, relacionada con la exigencia de la asignatura, que con una cuestión de machismo".

Por último, rechazan los intentos de boicot contra las clases del profesor, "al no ser la sentencia firme", considerando que va "contra la normativa universitaria", sentencian.