"Quieren convertir España en la Vetusta de La Regenta", dice un diputado de Podemos a Ciudadanos

El Pleno del Congreso de los Diputados ha entrado hoy de lleno en la discusión sobre el uso de las diferentes lenguas del estado y, entre ellas, ha entrado el asturiano. Todo ello por el debate que ha propiciado Ciudadanos al pedir al Parlamento que tramite una proposición de ley dirigida a evitar que la lengua cooficial sea un requisito para los funcionarios. Una proposición que ha contado con el apoyo del PP y UPN.



Durante el debate, el diputado de Podemos Joan Mena ha apostado por la cooficialidad del asturiano y ha acusado al partido naranja de querer "convertir a España en la Vetusta de La Regenta, esa heroica ciudad que duerme la siesta y que hace la digestión del cocido y la olla podrida", en referencia a la novela de Leopoldo Alas, "Clarín". Mena ha pedido al partido de Alber Rivera que les acompañe "pidiendo que el asturiano sea una 'llingua' oficial en Asturias". Y es que, según el diputado de En Comú Podemos, "no se puede gobernar España teniendo fobia a la pluralidad lingüística".



La intervención de Mena fue muy celebrada por la diputada asturiana de Podemos Sofía Castañón, que la recomendaba en su cuenta de Twitter precisamente hablando en asturiano: "Nun vos perder esta intervención de Joan Mena falando de drechos llingüísticos".





Nun vos perder esta intervención de @joanmena falando de drechos llingüísticos. #oficialida

(Por cierto, anque nun se ve nel vídeu, Girauta fae burla cuando Mena fala de la oficialidá del asturiano) #pleno https://t.co/3WHV6nCYCG — Sofía Castañón (@SofCastanon) 25 de septiembre de 2018

Cantó ha pedido "valentía" a populares y socialistas y que dejen de actuar al dictado de los nacionalistas.

Durante el debate,. La iniciativa ha sido defendida por el diputado Toni Cantó, quien ha insistido en la necesidad de que se establezca por ley que el conocimiento de las lenguas cooficiales sea un mérito, no un requisito, en el acceso a un empleo público.Se trata, ha explicado, de completar el Estatuto de los Trabajadores y garantizar la libertad que, en su opinión, se ha quebrado en algunas zonas de España. "El castellano ha desaparecido de algunos lugares", ha denunciado y ha responsabilizado de ese "abuso" a los nacionalistas, así como a PP y PSOE por haber "desistido" en la defensa de la igualdad."Un titular no lo vale todo", ha advertido la diputada del PSOE Mercé Perea, que ha acusado a Ciudadanos de construir de forma artificiosa la realidad y perseguir exclusivamente la confrontación, porque "no hay discriminaciones en el acceso al sector público".Ha subrayado que lo normal es la convivencia y coexistencia de las lengua cooficiales y ha aconsejado a Ciudadanos que retire su iniciativa. Joan Mena ha recalcado que Ciudadanos,. "No les importa la política de tierra quemada, siempre que tenga rédito", ha lamentado.Los portavoces de los partidos nacionalistas han coincidido en que Ciudadanos pretende imponer el "monolingüismo" y avivar la polémica."¿Dónde está la igualdad?", ha preguntado ya en castellano Tardá, que ha querido así dejar en evidencia a Cantó y denunciar que, en realidad, la "supremacía" lingüística es del castellano, mientras que las otras lenguas están "minorizadas".Sergi Miquel, del PDeCAT, ha asegurado también que el castellano no está discriminado en Cataluña y ha señalado que, mientras Cantó piensa que el catalán es una lengua de segunda, su partido cree que está bien su defensa y que se hablen las dos.Por el PNV, Joseba Agirretxea ha dicho que en Ciudadanos creen que quien habla otro idioma también piensa de otra manera y ha añadido que hoy "José Antonio Primo de Rivera estaría encantado de ver reencarnado su proyecto político".Miguel Barrachina, del PP, ha anunciado el voto favorable de su grupo, aunque Cantó no lo haya puesto "en absoluto fácil" con su "acaloramiento", y le ha pedido humildad y espíritu conciliadoy no deben servir de barrera en el acceso al empleo.