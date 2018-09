Los sindicatos agrarios piden el control total de los lobos en las zonas ganaderas

Castilla y León ha cedido antes los conservacionistas: ha levantado la mano con el control del lobo e indultado a más de cien cánidos que estaba previsto matar esta campaña para luchar contra los ataques de este animal a la cabaña ganadera. La decisión alerta a los sindicatos agrarios asturianos, que indican que la situación en el campo asturiano, debido a los ataques de estos animales, resulta "insostenible", asegura Mercedes Cruzado, de COAG, que reclama "el control total del lobo en las zonas ganaderas, y que estos animales vivan en aquellos montes donde no hay ganado. Es incompatible tener terneros y lobos, no hay forma de controlar los ataques y es la ruina de todos los ganaderos", apunta Cruzado.

A la espera de que se publique el nuevo baremo de daños al ganado que está tramitando el Principado de Asturias, que saldrá a exposición pública en menos de tres meses y donde se prevé que se hayan tenido en cuenta las reclamaciones de los afectados, además de actualizar las tasas a pagar a los ganaderos, que llevan congeladas desde el año 2007, los sindicatos reclaman que sean los propios ganaderos quienes puedan abatir a un lobo si ven que ataca a su cabaña ganadera. "Es la única forma de luchar contra ellos. Estamos llegando a un punto en el que no podemos más", afirman.

José Ramón García Alba (Pachón), secretario de Unión de Campesinos de Asturias (UCA), sostiene la misma opinión que Cruzado. "Sería lógico que cuando un ganadero se ve atacado pueda matar al lobo, ya que es él quien se está quedando sin su cabaña ganadera". Según Pachón, el problema reside en que el Principado "no está aplicando el plan de gestión del lobo y faltan fondos" y afea a los ecologistas que no tengan en cuenta "el trabajo y la dedicación de los ganaderos. Ganado y lobos no pueden convivir, el problema es que los cánidos están hoy en zonas en las que nunca llegaron antes, atacan y acaban con los animales y deberían habitar en zonas donde no haya terneros".

A la espera de la publicación del nuevo baremo de daños, Pachón insiste en que el problema va más allá. "Hay una mala gestión del lobo en Asturias, pasa con el lobo y pasa con el jabalí, y es insostenible para los que vivimos en el campo. Es la ruina", remata.

Geli García, secretaria general de ASAJA (Asociación Asturiana de Jóvenes Agricultores), concluye que "está claro que tiene que descender el número de lobos o de lo contrario desaparecerán los ganaderos". El campo asturiano clama por soluciones.