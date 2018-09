Los vestuarios y baños de las brigadas de carreteras, dos meses sin limpiar

El personal de las brigadas de Conservación de Carreteras del Principado y del parque de Maquinaria se plantan tras casi dos meses sin servicio de limpieza en sus vestuarios y baños. No volverán a vestirse en las instalaciones por la suciedad y los malos olores. Una treintena de trabajadores decidió concentrarse ayer en el parque de Maquinaria, ubicado en la calle Comandante Janáriz de Oviedo, uno de los centros de trabajo que lleva sin limpiar desde el pasado 1 de agosto. El comité de empresa denunció "la ineficacia de la Consejería". El mal estado de los 27 parques de personal de Carreteras se debe a que el contrato del servicio de limpieza venció el 31 de julio, no se presentó ninguna empresa y no se ofreció alternatriv alguna, según explicó Pedro Delgado, delegado de UGT.