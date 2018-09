Los alumnos, al Rector: "Cambie ya los nombres de los transgénero"

Varios alumnos de la Universidad de Oviedo exhortaron ayer al Rector que "cumpla el protocolo de la institución y cambie ya el nombre de los alumnos transgénero en las actas". Ocurrió al final del acto de inauguración del Aula de Educación para la participación y la iniciativa, en la Facultad de Formación del Profesorado. Una alumna que se encontraba en la sala increpó a Santiago García Granda, "por no cumplir con los plazos en los cambios de nombre, no haberse leído el protocolo (el cual le entregó impreso y con las fechas subrayadas) y no comunicarse con los alumnos".

García Granda aguantó estoicamente el chaparrón, ante la presencia de la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, y aludió a "trabas legales" para justificar la demora. El Rector inició su respuesta dando "gracias por recordarme lo obvio". Posteriormente comentó que, "son dos personas las que tienen ese problema y estamos tratando de solucionarlo".

Respecto a las insinuaciones de los alumnos sobre su desconocimiento del protocolo, señaló que el protocolo citado "no es algo que caiga del cielo. Gracias por traérmelo, volveré a leerlo". Además, anunció que "a pesar de las trabas legales, harán un esfuerzo por hacer efectivo el cambio a nivel interno antes de que sea oficial en el registro civil,". Por último, concluyó que "si no cumplo mi palabra tendré que afrontarlo".

Instantes antes de la interpelación por parte de los alumnos, García Granda y Taboada presentaron la tercera edición del Aula de Educación para la participación y la iniciativa. "En el Ayuntamiento de Oviedo hasta hace tres años no existía la participación ciudadana", aseguró Taboada, que además destacó "el carácter intenso e interesante del programa, que además está cargado de mujeres".