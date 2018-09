El Gobierno pide una reunión a Fomento para abordar los compromisos en infraestructuras

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha anunciado este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo asturiano ha solicitado una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para abordar los compromisos con Asturias en materia de infraestructuras.

De este modo, el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, se ha dirigido al Ministerio para pedir una reunión con su titular. Entre los principales proyectos a tratar se encuentra el plan de vías de Gijón, las cercanías ferroviarias, el soterramiento ferroviario de Langreo, la autopista del mar o el AVE.

Al respecto, Martínez ha asegurado que las infraestructuras son "prioridad siempre" para el Gobierno del Principado porque son "imprescindibles" para Asturias.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado, además, que el Principado como coordinador de la red de cooperación de la Macrorregión de Regiones del Sudoeste Europeo (Resoe) convocará una reunión en favor del corredor atlántico con el propósito de que esta demanda compartida por las regiones del norte de España y Portugal reciba la atención debida por parte de la Unión Europea. Igualmente, el Gobierno asturiano muestra su voluntad de impulsar la alianza por las infraestructuras.

En una entrevista publicada en este diario, el presidente de la Plataforma Atlántico Noroeste, Javier Cepedano, hacía constar la reivindicación de los empresarios de Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria acerca de la necesidad de cumplir los compromisos de Fomento con estas comunidades. Cepedano se refería, en concreto. a la prioridad de acabar la Variante de Pajares antes de 2021 y de que los puertos de Gijón y Avilés se incorporasen a las rutas de transporte europeo, además de la necesidad de recuperar la autopista de mar, Gijón-Nantes.

Preguntado acerca de la posibilidad de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, valenciano y con el peso político de comunidades como Cataluña, Valencia o Andalucía pudiera favorecer al Corredor Mediterráneo frente al Atlántico a la hora de conseguir apoyos del Gobierno español y eco en Europa, el presidente de la Plataforma Atlántico Noroeste fue tajante. "Tanto el País Vasco como Cataluña tienen un peso importante, pues son el lugar de tránsito ferroviario con Francia y además tienen un poder de negociación que otras autonomías no tienen", admitió. No obstante, recordó, "el Ministerio ha anunciado igualdad de trato y esperamos que lo cumpla. La Plataforma no pide priorizar el enlace del "corner" con Francia a través de Irún/Hendaya, sino conectar a través de esa otra frontera que son los puertos. Es una postura muy racional". Y abunda Cepedano asegurando que sus proyectos se justifican sobre "bases sólidas" y "argumentos" que defenderán en todos los foros. "La Plataforma no plantea el dilema España radial-España circular, como hace el Mediterráneo sino una red mallada y policéntrica". Cepedano aseguró que hay secciones del Mediterráneo que objetivamente deberían estar en servicio hace años, como el AVE Valencia-Barcelona, "pero también en el caso del Atlántico. El secretario de Infraestructuras se ha comprometido a cumplir esa función y le exigiremos esas fechas", concluyó diciendo.