Isaac Álvarez, ingeniero de minas: "No se puede cambiar de energía mañana"

"No podemos cambiar de fuentes de energía de hoy para mañana. Abandonar los combustibles fósiles en una transición energética brusca supondría unas hambrunas tremendas". Es la visión de Isaac Álvarez, ingeniero de minas y profesional del sector de los hidrocarburos, que impartió ayer una conferencia en la Escuela de Minas de Oviedo.

Álvarez, asegura que sin los hidrocarburos "no se podría alimentar a 7.400 millones de personas" y que en algún momento "deberemos asumir que en la Tierra ya no cabemos más personas, porque no hay recursos sostenibles para todos. El mandato de la Biblia ya lo hemos cumplido".

El ingeniero entiende que "el cambio climático es uno de los principales retos que afrontamos", pero "los modelos de predicción del aumento de temperaturas se han equivocado, no han subido tanto como se esperaba". Esto, a su juicio, significa que "no se pueden tomar decisiones a 20 años vista teniéndolos en cuenta".

Además, tiró de gráficas para explicar que las emisiones de dióxido de carbono que se producen en Europa "son mínimas comparadas con las de otras zonas del mundo, que se encuentran en vías de desarrollo y no les podemos negar ese derecho". Por extensión, considera que "las emisiones que se producen por carbón asturiano son inapreciables en las tabulaciones". Aunque reconoció que se trata de un problema global, pues "lo que emite la central de Lada está en unos días en la otra esquina del mundo".