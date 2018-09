"La Regenta" calienta el Congreso

El debate político se enciende cuando de lenguas y acceso al empleo público en autonomías bilingües se trata. El Congreso de los Diputados fue ayer escenario de una acalorada discusión ante una iniciativa presentada por Toni Cantó (Ciudadanos), quien planteaba que el conocimiento de una lengua oficial no fuera requisito sino un mérito para las oposiciones que se celebran en autonomías bilingües. Tanto subió la intensidad, que acabó hablándose de la cooficialidad del asturiano y de la Vetusta que Clarín dibujó en "La Regenta" como ejemplo de sociedad rancia, cerrada.

"Queremos garantizar que no se use la lengua como fuente de discriminación en el acceso y la promoción en el empleo público", esgrimió Toni Cantó. La argumentación fue rebatida por diputados del PSOE y por los nacionalistas vascos y catalanes, entre otros. La iniciativa de Ciudadanos no prosperó.

El debate empezó a tensarse cuando la presidenta del Congreso, Ana Pastor, emplazó a Joan Tardá (ERC) a hablar en castellano una intervención que había iniciado en catalán. Pero los reproches crecieron en intensidad cuando el catalán Joan Mena (En Comú Podem) acusó a Ciudadanos de querer "convertir España en la Vetusta de 'La Regenta', esa heroica ciudad que duerme la siesta y que hace la digestión del cocido y de la olla podrida. Y es que hasta que ustedes nacieron no existía conflicto lingüístico", dijo tras reivindicar la riqueza plurilingüística de la España de autores tan diversos como "Gloria Fuertes, Miguel Hernández, Curros Enríquez, Vanessa Gutiérrez y Berta Piñán", entre otros. Mena defendió el derecho de la gente a ser atendida por funcionarios que conozcan su lengua y, de paso, reclamó la cooficialidad del asturiano: "De verdad creeré que luchan por los derechos lingüísticos de los hablantes cuando defiendan que el catalán se pueda hablar desde esta tribuna, cuando defiendan que el gallego se recupere entre la población más joven o cuando nos acompañen pidiendo que el asturiano sea una llingua oficial en Asturias", dijo.