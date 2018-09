"Con 40.000 euros anuales no se acaba con el plumero de la Pampa", denuncia Foro

La diputada de Foro, Carmen Fernández, tras preguntar al Consejero en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias en qué fecha tiene previsto el Gobierno del Principado la erradicación en Asturias de la planta invasora conocida como plumero de la Pampa, ha manifestado que "el Consejero cambia el plazo para erradicar el plumero de la Pampa en Asturias cada vez que habla, por no tener una planificación aprobada", y añadió que "Lastra ya se ha dado cuenta que con 400.000 euros anuales no se termina con la plaga en siete años y amplía a nueve el compromiso".

Fernández ha asegurado durante su intervención que "Lastra ya se ha dado cuenta que con 400.000 euros anuales no se termina con la plaga en siete años y amplía a nueve el compromiso". Y abundó en el asunto diciendo: "Por muchas veces que repitan que en Asturias vamos a erradicar el plumero de la Pampa, mientras no se presupueste en un plurianual el plan de actuaciones necesarias, no serán palabras eficaces ni verdaderas".

La diputada de Foro ha recordado que la competencia sobre el control y eliminación en el medio natural es 100% responsabilidad asturiana, según la estrategia nacional, que no está dotada económicamente. "Por la incompetencia del gobierno asturiano vamos a recibir ceros euros de Europa mientras que los cántabros ya tienen aprobados 1,8 millones de euros", concluyó Carmen Fernández.

El inicio de la batalla contra el plumero de la Pampa comenzó el pasado julio en el concejo de Coaña. El plan de actuación, que cuenta con el asesoramiento de la Universidad de Oviedo, comenzará este ejercicio en la comarca occidental para proseguir en una segunda fase en el Oriente. El centro de Asturias, donde mayor concentración de plumero se da, será lo último en tratar. El objetivo es tratar de sanear las 1.220 hectáreas que, se estima, ocupa la especie.

Tomás Emilio Díaz, catedrático de Botánica de la Universidad de Oviedo, recalcó los daños que genera la presencia del plumero a lo largo de toda la región: "Afecta al medio ambiente, al paisaje, a la economía y también puede afectar a la salud", sostiene el experto.

En Oviedo, el plumero de la Pampa, una especie invasora, ha llegado incluso hasta la plaza del Sol. La planta ha crecido en el tejado del edificio que ocupan las oficinas del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que gestiona el Ministerio del Interior en un momento en que el Principado libra una batalla contra el plumero de la Pampa para erradicarlo de Asturias a través del citado plan de actuación que cuenta con el asesoramiento de la Universidad. La planta, por su rápido crecimiento, recuerdan los expertos, daña los ecosistemas y el medio ambiente.