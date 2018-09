Los veterinarios alertan sobre la falta de vacunas contra la rabia

La Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios de Asturias (AEMVET) ha alertado hoy sobre la escasa vacunación existente entre las mascotas frente a la rabia, con sólo un 15 por ciento de los animales protegidos.



En un comunicado, AEMVET lamenta que en Asturias no sea obligatoria la vacunación frente a la rabia excepto en animales potencialmente peligrosos, a su juicio, "algo incongruente, ya que su transmisión puede ser tanto de un Rottweiler como de un Chihuahua".



Sin embargo, añada, en el resto de las comunidades, excepto Galicia, Euskadi y Cataluña, es obligatoria e incluso se ha ampliado a otras enfermedades que se transmiten a personas.

Subraya que "en Asturias el porcentaje de animales vacunados frente a la rabia no llega el 15 por ciento frente al 85 por ciento necesario e imprescindible para conseguir una correcta protección de la población".

"Sí en Asturias si se diese un caso similar, afectando a una mascota, o si un animal doméstico o errante ingiere a otro infectado, tendríamos un grave problema. Cuando nos percatásemos de ello, que podría ser hasta 3 meses después, se aplicaría el Plan de Contingencia para el control de la rabia del Estado, que dice que si no está vacunado supone la eutanasia inmediata, pero no sólo a ese animal, sino a todos aquellos que hayan tenido contacto con él durante la fase de transmisión", recalca.

Señala que la rabia es una enfermedad que se transmite entre mamíferos por mordedura, pero que también puede ser transmitida por contacto de la saliva con mucosas.

La organización empresarial afirma que esta enfermedad causa la muerte de 70.000 personas al año a nivel mundial y apunta que la OMS está luchando para controlarla, ya que no existe cura, y la única medida es la prevención mediante la vacunación de animales.