El exalcalde tevergano Belarmino Álvarez deberá devolver al Ayuntamiento 11.074 euros de subvenciones cobradas ilegalmente

El exalcalde de Teverga, el socialista José Belarmino Álvarez, ha sido condenado a pagar 11.074 euros al Ayuntamiento en concepto de devolución de las subvenciones cobradas ilegalmente por la contratación de su hija, en el marco de un plan de empleo subvencionado por el Principado, al no haber respetado el principio de publicidad. El regidor puede presentar recurso ante la Audiencia Provincial.

El tribunal de la Audiencia ya había condenado al ex alcalde por un delito de prevaricación administrativa por la contratación de su hija a una pena de inhabilitación de siete años para ejercer cargos públicos en un juicio donde el abogado que representa al ayuntamiento tevergano, Gonzalo Botas, había solicitado la reserva de acciones civiles.

En la sentencia que obliga ahora al ex alcalde a devolver el dinero de las subvenciones, el magistrado estima toda la argumentación del Ayuntamiento y ha instado a que, a los 11.074 euros se sumen también los intereses legales.

La Audiencia consideró acreditado que el ex alcalde suscribió con su firma dos resoluciones que facilitaron la contratación de su hija para la realización de prácticas profesionales no laborales, en el marco del Plan de Empleo para Jóvenes 2013-2014, subvencionado por la Consejería de Economía del Principado. Esta contratación la había hecho, según el tribunal, "a sabiendas" de que con ello se vulneraba el principio de publicidad, contemplado en la base segunda de la convocatoria y habían considerado "arbitrarias" sus dos resoluciones porque acotaban los perfiles de la selección a los requisitos de índole geográfico y profesional que reunía su hija, que fue la única candidata.