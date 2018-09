Fade ve una "tomadura de pelo" la propuesta para rebajar el peaje del Huerna

El presidente de Fade, Belarmino Feito, ha declarado hoy que la propuesta del Gobierno central de llevar a cabo una rebaja en el peaje del Huerna si asumen los costes las comunidades afectadas es "una tomadura de pelo" para continuar con el "aislamiento del noroeste". Sobre este asunto, ha señalado que el Huerna "pertenece al Estado" por lo que entiende que la financiación autonómica para una rebaja del peaje "no es una propuesta seria".

Respecto al aislamiento del noroeste de España, ha lamentado que la visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a un acto del Corredor del Mediterráneo en el que adquirió compromisos de fechas ha supuesto "un paso más" en este proceso. Feito ha criticado que hace una semana, en la presentación de la Plataforma del Noroeste, Ábalos no asistió y la representación de su equipo no sólo no adquirió ningún compromiso, sino que "cuestionó el plan de vías que está en marcha".

Desde su punto de vista, esta manera de proceder supone un paso más en el distanciamiento una España de "dos velocidades" y que ha perjudicado "históricamente" al noroeste del país. Asimismo, se ha referido a las acusaciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que calificó la actitud de Fade en la negociación colectiva con "surrealista y cobarde". En este sentido, Feito ha recordado que Fade "no negocia convenios" y ha calificado los calificativos de Álvarez de "desafortunados".

A su juicio, el empresariado asturiano no ha pecado de cobardía, sino de "valentía" para decir que está de acuerdo con la subida salarial y, al mismo tiempo, para reconocer que no todas las empresas están en condiciones de asumir estos incrementos. Un punto de vista "realista" y que deja las decisiones finales a las mesas de negociación.

Feito ha realizado estas declaraciones en Pola de Somiedo, donde ha tenido lugar el Consejo Ejecutvio de Fade, en el que han participado los presidentes de las Cámaras de Comercio de Asturias. Esta visita también ha servido para conmemorar el 30 aniversario del Parque Natural de Somiedo. Acerca del Parque, el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, ha subrayado que ha sido el "motor de económico" del municipio, junto al sector ganadero y un sector servicios "bollante".