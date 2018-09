El HUCA enseña a dar el pecho

Que ninguna madre deje de dar el pecho porque no tuvo ahí a un profesional que le apoyase en sus primeros momentos en contacto con su bebé. Esta es la premisa con la que nació, hace ya cinco años, el curso de formación de lactancia materna para residentes de pediatría y pediatras, que es este año celebra su quinta edición en el HUCA y donde además se acoge también a enfermeras de pediatría y matronas. Setenta profesionales participaron ayer en este curso, que hoy abre sus puertas a madres que han decidido dar el pecho y que contarán sus experiencias a los profesionales y despejarán muchas dudas al respecto.

La pediatra Marta Costa Romero tuvo una lactancia que le costó, y por eso decidió buscar información y formarse al respecto, porque creía, y no estaba equivocada, que no había contado con el apoyo profesional que necesitaba. Tal es así que ahora es ella quien forma a los demás porque no quiere que "ninguna madre más se frustre porque su niño no se agarra, o porque siente que no tiene el apoyo suficiente".

Costa explica que aunque todas las madres deben de decidir en libertad cuál es la forma en la que quieren alimentar a sus bebés, la lactancia materna "es la mejor opción tanto para el niño como para la madre. El bebé mejora su sistema inmunitario y la madre va a estar prevenida de enfermedades como el cáncer de mama o de ovario", resalta la especialista. El curso termina hoy con las experiencias personales de las madres y sus pequeños lactantes felices mamando.