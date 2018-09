El Ministro de Fomento asegura que no puede "concretar" sus planes para rebajar el peaje del Huerna

El Ministro de Fomento José Luis Ábalos ha pasado de puntillas por la posible rebaja del peaje del Huerna después de que el secretario de Estado de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, abriera la puerta a una bajar el precio del peaje del Huerna, con la condición de que la compensación a la empresa concesionaria se abone entre el Ministerio de Fomento y los gobiernos regionales de Asturias y Castilla y León.

"No puedo decir nada concreto", ha dicho el mandatario socialista ha dicho hoy en rueda de prensa al ser preguntado por esa posible cofinanciación de la autopista que comunica Asturias con el resto de España. Eso sí, también sin concretar una fecha, Ábalos ha asegurado que pronto visitará el Principado: "Tengo en previsión visitar Asturias. Lo estoy haciendo en toda España, abordar sus reivindicaciones".

También ha hecho referencia a las críticas por acudir a Barcelona a anunciar el Corredor del Mediterráneo y no estar presente en la cumbre del Atlántico Norte, en Gijón. Algo que le ha afeado Javier Fernández, presidente de Asturias, de su mismo partido, hoy en la Junta General del Principado: "A mí me parece que debería haber estado en la presentación".

"Se me está diciendo que voy mucho por el Meditérraneo, pero no tengo ninguna debilidad especial", dijo Ábalos, quien anunció que el lunes estará en Cantabria, después en Galicia y Pais Vasco. Para cuándo será su visita a Asturias no lo indicó.