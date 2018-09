"No servirá para nada", dice la oposición sobre el plan para evitar retrasos

Los partidos políticos de la oposición consideran que el decreto que aprobó anteayer el Principado, por el cual se limita las listas de espera para pruebas diagnósticas a 60 días y para ciertas cirugías a 180, no servirá de nada. "Es insuficiente e ineficaz, además de llegar muy tarde", apostilla el diputado regional del Partido Popular (PP), Carlos Suárez. Los populares señalan que, "se trata de un decreto que no da ninguna garantía real a los asturianos y no cubre todas las prestaciones y procesos que se cubren en el resto de España".

Gaspar Llamazares, representante de Izquierda Unida (IU), también critica al Principado por la tardanza y pone en duda la eficacia del mismo: "El decreto de listas de espera y su larga y procelosa elaboración muestra la incapacidad de gestión de la consejería de sanidad. Lo fundamental es su puesta en práctica para reducir las listas de espera, pero a tenor de la experiencia no caben muchas expectativas de mejora", subraya Llamazares.

Más allá va Podemos, que incluso ha formulado una interpelación al Consejero de Sanidad en la Junta del Principado. En ella afirma que, "la consejería está trasladando la falsa sensación a la población de que va a disminuir las listas de espera sanitarias por arte de magia". Carmen Fernández, de Foro Asturias, recordó que ellos le entregaron al gobierno de Javier Fernández "las listas de espera en perfecto estado de revista, sin ninguna persona con más de seis meses de espera para una intervención quirúrgica".

Ls sindicatos Comisiones Obreras y Csif tampoco ven una solución en este decreto. Sin embargo, UGT sí ha mostrado su apoyo a la medida.